Для этого задействованы посольства и дипломатические каналы.

Украинские власти ведут активные переговоры с международными страховыми компаниями и владельцами самолетов, чтобы не допустить закрытия авиасообщения с Украиной.

Об этом телеканалу "Дом" сообщил заместитель министра инфраструктуры Василий Шкураков.

Он подтвердил, что авиакомпании начали получать уведомления, что страховое покрытие военных рисков на территории Украины будет действовать в течение 48 часов. Учитывая то, что почти все украинские авиакомпании используют свои самолеты на условиях лизинга, то есть фактическим владельцем самолет являются иностранцы, они обязаны будут вывезти свои воздушные судна за пределы территории Украины и не эксплуатировать их в воздушном пространстве Украины.

"Украинские авиакомпании получили такие сообщения. Некоторые авиакомпании должны обеспечить 48-часовой лаг до 14-00, другие – до конца суток завтрашнего дня. Мы проводим переговоры. Задействованы посольства, задействованы дипломатические каналы, чтобы найти понимание между страховыми компаниями, владельцами и украинскими авиакомпаниями, чтобы авиарейсы в украинском небе осуществлялись", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на фоне заявлений о возможном полномасштабном вторжении России 16 февраля лизингодатели начали требовать от украинских авиаперевозчиков как можно скорее вернуть самолеты на территорию Европейского Союза.

13 февраля Кабинет министров принял выделение 16,6 млрд грн для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний.

Средства будут выделены Министерству инфраструктуры для обеспечения безопасности полетов на территории Украины в период с 14 февраля до урегулирования внешнеполитических угроз путем размещения этих средств на счете условного хранения министерства.