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С 15 июня возобновляют курсирование Boryspil Express (график)

16:58, 12 июня 2020
Новости туризма
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Экспрессы будут проходить усиленную дезинфекцию / Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Пока запланировано ежедневное курсирование 6 поездов: по три утром и вечером. Каждый будет делать промежуточную остановку на «Выдубичах» и «Дарницы».

В компании отметили, что экспрессы будут проходить усиленную дезинфекцию. Бригады будут обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, работники прошли соответствующий инструктаж и медосмотр.

В УЗ подчеркнули, что будут пускать пассажиров только с защитными масками и перчатками.

График движения

uz.gov.ua

Как сообщал УНИАН, акционерная компания "Укрзализныця" завершила реконструкцию железнодорожной станции "Выдубичи" и создала на его базе транспортный хаб.

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