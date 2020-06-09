"Укрзализныця" завершила реконструкцию станции "Выдубичи"

По словам министра инфраструктуры, благодаря новой высокой пассажирской платформе станция "Выдубичи" сможет принимать пассажиров Kyiv Boryspil Express и скоростных поездов "Интерсити" и "Интерсити+".

Акционерная компания "Укрзализныця" завершила реконструкцию железнодорожной станции "Выдубичи" и создала на ее базе транспортный хаб.

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"После обновления станция "Выдубичи" в Киеве объединяет в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, авто, авиа и метрополитен", - цитирует пресс-служба министра.

По словам Криклия, благодаря новой высокой пассажирской платформе станция "Выдубичи" сможет принимать пассажиров Kyiv Boryspil Express и скоростных поездов "Интерсити" и "Интерсити +".

Отмечается, что в рамках реконструкции станции построена новая высокая пассажирская платформа длиной 108 метров, лестницы и кассовый павильон, а также смонтирован навес платформы с водосточной системой над выходом из станции метрополитена.

"Кроме этого, обустроено электроосвещение, громкоговорящее оповещение, информационные табло и проведено благоустройство территории с соблюдением всех необходимых требований для людей с инвалидностью и других маломобильных групп. Также будет установлена передвижная платформа", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" заявила о планах добавить к маршруту железнодорожного экспресс-поезда Kyiv Boryspil Express, курсирующего между вокзалом "Киев-Пассажирский" и аэропортом "Борисполь", остановку на Выдубичах.

30 ноября 2018 года "Укрзализныця" запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь". Купить билеты на экспресс можно в железнодорожных кассах и киосках самообслуживания. Железнодорожное сообщение между столицей и аэропортом будет функционировать в режиме 24/7.

Маршрут поезда проходит от вокзала "Киев-Пассажирский" через станцию "Дарница" до терминала D аэропорта "Борисполь". Изначально планировалось, что поезд будет останавливаться и на станции "Выдубичи". Расчетное время в пути - 35 минут.

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