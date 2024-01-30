Немецкие транспортные компании ранее требовали повышения стоимости Deutschlandticket.

По крайней мере до конца 2024 года путешественники по-прежнему смогут воспользоваться единым проездным билетом на весь общественный транспорт в Германии стоимостью 49 евро в месяц.

Как пишет Euronews Travel, с момента запуска в апреле прошлого года Deutschlandticket за 49 евро оказался чрезвычайно популярным – в первый месяц после выпуска его приобрели более трех миллионов немцев.

Проездной, который дает право безлимитного проезда на всех видах местного и регионального общественного транспорта, был назван властями "крупнейшей реформой общественного транспорта в истории Германии". Однако вскоре руководители немецких транспортных компаний предупредили, что такая низкая цена является неприемлемой.

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В итоге в Германии всерьез обсуждалось повышение стоимости единого проездного в 2024 году. Тем не менее, власти страны решили сохранить цену 49 евро в месяц по крайней мере до конца 2023 года за счет госфинансирования.

Что такое Deutschlandticket

Проездной Deutschlandticket в настоящее время стоит 49 евро в месяц или примерно 1,60 евро в день. Он действителен на всех городских автобусах, метро и трамваях в муниципалитетах по всей Германии, а также на транспорте на короткие и средние расстояния, включая поезда. Его нельзя использовать для поездов дальнего следования. Приобрести такой билет могут как граждане Германии, так и иностранцы.

Как сообщал УНИАН, в 2024 году путешественники в Германии могут столкнуться с серьезными задержками или отменой поездов из-за масштабных забастовок профсоюза немецких машинистов. Требуя от национального железнодорожного концерна Deutsche Bahn улучшения условий труда, они уже несколько раз парализовывали движение поездов в стране. При этом в последний раз забастовка продлилась аж шесть дней.

Туристам, планирующим путешествия по Германии, стоит понимать, что немецкие железнодорожники намерены повторять подобные акции до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

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