Воспользоваться услугой могут как граждане Испании, так и иностранцы.

Власти Испании решили продлить как минимум на весь 2023 год бесплатный проезд на поездах национальной сети Renfe, впервые внедренный в сентябре 2022 года.

Об этом пишет The Independent со ссылкой на заявление министра финансов Испании Марию Хесус Монтеро.

Министр заявила, что на финансирование этой акции заложено 700 миллионов долларов.

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По ее словам, введение бесплатных поездок на поездах уже помогло многим гражданам Испании переключиться на общественный транспорт, чтобы сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

"Мы собираемся преобразовать эту политику в структурную, и мы увидим конкретные результаты общественного транспорта по сокращению выбросов CO2. Это приоритетная политика в ближайшие годы", – заявила министр.

Стоит отметить, что на фоне разговоров об увелечении стоимости авиаперелетов в Испании из-за предстоящей экологической инициативы ЕС, проезд на поездах может стать хорошей заменой самолетам.

Бесплатный проезд на поездах в Испании – как это работет

Схему по бесплатаному проезду в Испании на поездах национальной сети Renfe запустили с 1 сентября 2022 года. Таким образом власти страны решили помочь гражданам справиться с инфляцией, попутно сократив количество вредных выбрасов в атмосферу.

Бесплатные билеты можно получить для поездок в пригородных поездах Renfe Cercanías и Rodalies, а также на региональных линиях средней протяженности (маршруты Media Distancia), покрывающих расстояние менее 300 км.

Воспользоваться услугой могут как граждане Испании, так и иностранцы. Тем не менее, мера предназначена в первую очередь для владельцев абонементов, а не для туристов, так как дальние поездки и скоростные поезда в нее не включены. Однако путешественники могут зарегистрироваться онлайн для получения карты Mas Renfe и показать QR-код персоналу станции, чтобы воспользоваться этой схемой.

Пассажиры, путешествующие на дальние расстояния, также имеют возможность получить 50-процентную скидку на свои билеты по этой схеме, а стоимость всех билетов на метро, автобусы и трамваи можно сократить таким образом как минимум на 30%.

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