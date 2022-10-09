Власти региона Фриули-Венеция-Джулия хочет побудить туристов путешествовать более экологичным транспортом.

Регион Фриули-Венеция-Джулия на северо-востоке Италии будет покрывать стоимость проезда на поезде для туристов, чтобы способствовать развитию экологичного туризма.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте властей холмистого региона на берегу Адриатического моря, также известного своими винами.

"Выберите экологичный отдых и доберитесь до Фриули-Венеции-Джулии на поезде. Забронируйте билет в одном из наших филиалов в Градо, Линьяно-Саббьядоро, Удине и Триесте, и Фриули-Венеция-Джулия предоставит вам билет на поезд", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что акция будет действуовать до 31 мая 2023 года.

В дополнение к оплате проезда на поезде регион также предоставит всем путешественникам карту FVGcard, которая включает скидки и бесплатные билеты на посещение многих местных достопримечательностей.

Например, в Триесте путешественники смогут посетить выставку Бэнкси в Salone degli Incanti по сниженной цене с ноября по апрель 2023 года, а также получат бесплатный доступ в другие музеи и культурные учреждения. В Линьяно-Саббьядоро, расположенном к востоку от Венеции, путешественники смогут воспользоваться пляжным городком на берегу Адриатического моря.

Как в Европе развивают путешествия на поездах ради экологии

Ряд стран Европы еще осенью 2019 года инициировали введение общего налога на авиабилеты, чтобы побудить туристов меньше перемещаться по континенту на самолетах как самом неэкологичном виде транспорта. Параллельно они начали активнее развивать железнодорожное сообщение.

Так, в Германии на лето 2022 года вводили проездные на поезда по 9 евро. Несмотря на некоторые трудности в начали действия программы, по итогу правительство страны признало ее успешной.

В Испании, тем временем, с 1 сентября 2022 года пассажиры могут бесплатно ездить на различных поездах национальной сети Renfe.

Кроме того, стало известно о планах запустить трансъевропейскую сеть ночных поездов, состоящую из 40 международных линий дальнего следования, которая к 2030 году соединит более 200 городов и населенных пунктов по всей Европе.

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