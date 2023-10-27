Российское влияние в Египте заметно уже в аэропорту, рассказывает туристка.

Женщина из Польши выбрала местом своего осеннего отдыха Шарм-эль-Шейх, Египет, и быстро разочаровалось в своем выборе. Причиной стало засилье россиян в курортной стране, говорится в ее письме редакции Onet.

"Хотя я слышала о большом количестве российских туристов, солнце, тепло, пляжи и бассейны соблазнили меня улететь на Синайский полуостров. ... Российское влияние в Египте было заметно уже в аэропорту, в зале прилета в основном слышен этот язык. Выйдя на улицу, я увидела много туроператоров, которые держали таблички с надписями на русском и смотрели на нас, надеясь, что, возможно, мы те туристы, которых они ждут", – отметила она.

Женщина была возмущена тем, что все в стране подготовлено к приему именно граждан страны-агрессора: персонал отелей и гиды знают русский, но не английский, и всех людей славянской внешности воспринимают за россиян, в местных барах и клубах играет российская музыка.

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"При поселении в гостинице меня в очередной раз приняли за россиянку, как и всю нашу группу... Все равно, что все мы давали на регистратуре польские паспорта, ведь работник должен был внести наше гражданство в систему. Он видел, что документы на латинском алфавите. Вернув мне паспорт, он протянул карточку номеру с конвертом, набитым информацией о курорте. Все по-русски. Тогда я огрызнулась. Я сказала, что не понимаю эти иероглифы, и попросила английскую версию. ... В конце концов нам напечатали 20 экземпляров на английском, и мы застенчиво пошли в назначенные нам комнаты", – жалуется женщина.

Женщина также рассказала о случае, когда местные гиды и торговцы ошибочно заявляли, что были бы рады посетить Польшу, если бы не война в этой стране.

"После какой войны? Возмущались все туристы. ... Местный житель стоял на своем, считал, что ему лучше известно и что Польша воюет с Россией. Мне хотелось паковать чемоданы и ехать домой. ... Он, к сожалению для себя, не продал ни одной путевки. Мы все были возмущены! Ситуация повторилась в разгар праздников. Упаковывая сувениры, продавец спросила, откуда я. Я ответила, что из Польши. Мне ответили с пренебрежением: "Вы воюете с Россией". Я не выдержала, бросила все и ушла. Это было слишком!", – говорит туристка.

Сами россияне, по словам Эмилии, на курортах ведут себя вызывающе и грубо. А некоторые пытаются скрыть от иностранцев, что они из России, игнорируя их.

"Однажды вечером я шла по курортной зоне, ища клуб. К нам с подругой вдруг подошли двое россиян с телефонами, настроенными на селфи, и сказали, что хотят со мной сфотографироваться. Я их прогнала. Они очень удивились и начали спрашивать, почему. Моя подруга знает русский, поэтому начала объяснять, что мы из Польши, что мы не хотим с ними иметь ничего общего, что они были агрессором в войне. Знаете, каков был их ответ? Но мы боремся за мир, против Польши мы ничего не имеем, вы крутые. Больше в клуб мы не ходили, попали в бар, где на квадратный метр было десять россиян. Играла российская музыка, пели, смеялись и веселились. Тогда я поняла, что нет места, куда я могу пойти и не слышать этот язык", – резюмирует женщина.

Инциденты с россиянами в Египте

Этим летом российский турист погиб во время нападения акулы в Красном море возле Хургады. Этот инцидент вызвал волну злорадства и шуток.

В конце концов эту акулу убили. Власти Египта также решили выставить в музее забальзамированное этой акулы.

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