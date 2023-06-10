Инна Белоконь поделилась смешным мемом.

Сценическая "мама" Верки Сердючки, артистка Инна Белоконь, пошутила о недавней ситуации в Египте. Там россиянина съела акула.

Пользователи сразу же принялись придумывать мемы и шутить о "карме". Белоконь же решила показать, кто к этому "причастен".

На своей странице в Instagram "мама" Сердючки опубликовала картинку. На ней она, с пастью акулы вместо головы, сидит вместе с певицей на "банане" в море.

"Мама, вы задачу поняли?!" - указано на картинке.

Пользователи сети признали, что картинка от Белоконь их развеселила. Комментаторы считают, что к данной ситуации уместна фраза: "И смех и грех". Также пользователи пишут:

"Пророчества сбываются. Это невероятно!"

"Вы непревзойденны, как всегда!"

"Не зря вас, мама, к акулам водили в Барселоне".

Акула съела россиянина - что известно

Недавно в Египте погиб российский турист. Его на глазах у людей съела акула. Все это происходило прямо рядом с пляжем.

Вскоре стало известно, что акулу, которая съела россиянина, убили. Люди поймали ее и вытащили на сушу. После этого в сети появились мнения о том, что многим людям куда обиднее за акулу, чем за россиянина.

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