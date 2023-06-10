Сценическая "мама" Верки Сердючки, артистка Инна Белоконь, пошутила о недавней ситуации в Египте. Там россиянина съела акула.
Пользователи сразу же принялись придумывать мемы и шутить о "карме". Белоконь же решила показать, кто к этому "причастен".
На своей странице в Instagram "мама" Сердючки опубликовала картинку. На ней она, с пастью акулы вместо головы, сидит вместе с певицей на "банане" в море.
"Мама, вы задачу поняли?!" - указано на картинке.
Пользователи сети признали, что картинка от Белоконь их развеселила. Комментаторы считают, что к данной ситуации уместна фраза: "И смех и грех". Также пользователи пишут:
- "Пророчества сбываются. Это невероятно!"
- "Вы непревзойденны, как всегда!"
- "Не зря вас, мама, к акулам водили в Барселоне".
Акула съела россиянина - что известно
Недавно в Египте погиб российский турист. Его на глазах у людей съела акула. Все это происходило прямо рядом с пляжем.
Вскоре стало известно, что акулу, которая съела россиянина, убили. Люди поймали ее и вытащили на сушу. После этого в сети появились мнения о том, что многим людям куда обиднее за акулу, чем за россиянина.