Отмененные из-за карантина рейсы: эксперты рассказали, как вернуть деньги за билеты

Юристы советуют несколько действенных способов.

Тысячи пассажиров не могут вернуть деньги за билеты за отмененные из-за карантина рейсы. Кроме того, некоторых после возобновления авиаперевозок не пускают с купленными билетами в самолет, поскольку границы для украинцев не полностью открыли.

Читайте такжеПольша отменила для украинцев обязательный 14-дневный карантинКак пишет ТСН, по словам управляющего партнера юридической фирмы Михаила Ильяшева, отмененные из-за карантина рейсы – это форс-мажор: «Но пассажир не обязан соглашаться на любые условия. Он имеет право получить обратно деньги».

Отмечается, что по украинскому закону это может занять от трех до шести месяцев. Но некоторые пассажиры деньги за отмененный рейс ждут уже более полугода.

У посредников по продаже билетов сейчас тысячи обращений клиентов без ответов. Как сообщил директор компании по продаже авиабилетов Андрей Ингульский, они фиксируют рекордное количество обращений клиентов в связи с карантинными ограничениями: «Сейчас свои средства уже получили десятки тысяч наших клиентов, это более 60 миллионов гривен. Мы обработаем обращения в пределах июля».

Отмечается, что чтобы вернуть деньги, юристы советуют несколько дополнительных действенных способов. Прежде всего следует обратиться к своему банку с просьбой требовать от авиакомпании возврата суммы за невыполненный рейс. Владельцам премиальных карт – помогает консьерж-сервис. Крайняя мера – пойти в суд.

Тем временем люди столкнулись с новой проблемой из-за того, что границы для украинцев не полностью открыли, хотя международные рейсы постепенно восстанавливают.

«Если вы будете покупать билет, то вам надо все взвесить. Если рейс состоится, а вы не попадете в страну, и не сможете вылететь, то это будет ваша проблема», – пояснил Михаил Ильяшев

В таком случае деньги никто не вернет – это законно, потому что рейс не был отменен.

Ранее УНИАН писал, что еще одна страна ЕС отказалась открывать границы для иностранных туристов.

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