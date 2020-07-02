Еще одна страна ЕС отказалась открывать границы для иностранных туристов

Исключение будет сделано лишь для жителей Сербии.

Венгрия не будет выполнять рекомендации Европейского Союза о включении стран, не входящих в ЕС, в список "безопасных" с точки зрения путешествий, за исключением Сербии.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Блок из 27 членов во вторник большинством голосов одобрил отдых или деловые поездки из 14 стран за пределами своих границ в рамках шага, направленного на поддержку туристической индустрии ЕС.

В список "безопасных" вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория и Япония.

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"Пока мы не можем поддержать просьбу ЕС... потому что это противоречило бы интересам охраны здоровья венгерского народа", - сказал Орбан.

Исключение будет сделано только для жителей Сербии.

Сербия, единственный южный сосед Венгрии, который находится за пределами ЕС, является домом для большого венгерского этнического меньшинства.

Как сообщал УНИАН, Италия не будет отменять запрет на поездки для третьих стран, в том числе для списка так называемых "безопасных" стран, согласованного Советом ЕС.

Ранее Совет Европейского Союза официально согласовал открытие внешних границ с 1 июля для 19 стран, но Украина не входит в этот перечень.

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