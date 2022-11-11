Жители многих городов Украины теперь смогут пересесть на рейсы из Чопа в Венгрию, Словакию и Австрию.

"Укрзализныця" начала создание нового международного железнодорожного хаба в Чопе (Закарпатская область), чтобы дать пассажирам из разных городов Украины возможность комфортно добраться до других стран по железной дороге.

Как говорится в сообщении пресс-службы компании, в частности будут изменены маршруты следования ряда поездов таким образом, чтобы жители Харькова, Сум, Киева, Днепра, Запорожья, Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова и Ковеля могли удобно добираться до Чопа, где можно будет пересесть на рейсы в Захонь (Венгрия), Будапешт (Венгрия) и Чиерни-над-Тисоу (Словакия).

Теперь через Чоп курсируют следующие рейсы:

№59/60 "Киев – Чоп" (ходил раньше)

№749 "Киев – Вена" (ходил раньше)

№ 4/3 "Запорожье – Ужгород" (изменил маршрут)

№ 45/46 "Ужгород – Харьков" (изменил маршрут)

№ 81/82 "Киев – Ужгород" (изменил маршрут)

№ 749/750 "Киев – Ужгород" (изменил маршрут)

№ 265/266 "Ковель – Ужгород" (новый)

Также с 11 декабря 2022 года будут курсировать такие международные поезда:

"Вена (Австрия) – Чоп" от австрийских железных дорог

"Кошице (Словакия) – Чоп" от словацких железных дорог

Кроме того, в сотрудничестве с чешскими перевозчиками планируется также назначение рейса "Прага – Чоп", дата начала курсирования будет объявлена дополнительно.

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Улучшение железнодорожного сообщения Украины с соседними странами

По данным "Укрзализныци", что сравнению с показателями до полномасштабного вторжения России в Украину, объемы международных перевозок выросли в 9 раз, было запущено 5 новых маршрутов в Европу. Наибольший ажиотаж наблюдается на маршруте №67/68 "Киев – Варшава" продажу билетов на который с 10 ноября 2022 года полностью перевели в онлайн режим, чтобы бороться со спекулянтами.

Также ведется активная робот по налаживанию железнодорожного сообщения между Украиной и Румынией, которое в последнее время отсутствовало. В частности, 8 ноября 2022 года "Укрзализныця" совершила первый пробный заезд на восстановленном участке "Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй". "Мармаросский экспресс" на границе между Украиной и Румынией планируют запустить уже в начале декабря 2022 года.

В то же время, в конце октября 2022 года стало известно, что в Украине планируют запустить поезд, который будет курсировать из Ужгорода в Ивано-Франковск транзитом через территорию Румынии.

Кроме того, Украина начала восстанавливать пассажирское железное сообщение с соседней Молдовой. В частности, 5 ноября, впервые за 24 года, возобновилось обслуживание поездов на международном перегоне "Киев – Кишинев", соединив прямым рейсом столицы Молдовы и Украины.

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