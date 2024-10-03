Цена вопроса чаще всего становится главным камнем преткновения на пути многих людей, желающих путешествовать по миру. А потому туристы изо всех сил ищут способы сэкономить на отдыхе, в том числе подбирая для себя более бюджетные направления.
Страховой сервис HelloSafe в своем свежем исследовании определил страны мира, где отдых обходится дешевле всего. Возглавил рейтинг загадочный Лаос, расположенный на полуострове Индокитай в Юго-Восточной Азии, где один день обходится туристам в среднем 10 фунтов стерлингов (около 12 евро). В эту сумму входит размещение, еда и транспорт.
За ним идут Казахстан со средними дневными расходами 15 фунтов стерлингов (около 18 евро) и Руанда с 16 фунтов стерлингов (около 19 евро).
15 самых дешевых стран мира в 2024 году
- Лаос (средние ежедневные расходы 10 фунтов стерлингов)
- Казахстан (15 фунтов стерлингов)
- Руанда (16 фунтов стерлингов)
- Гана (16 фунтов стерлингов)
- Монголия (18 фунтов стерлингов)
- Армения (20 фунтов стерлингов)
- Буркина-Фасо (21 фунтов стерлингов)
- Грузия (22 фунтов стерлингов)
- Мали (23 фунтов стерлингов)
- Бирма (25 фунтов стерлингов)
- Гаити (25 фунтов стерлингов)
- Малави (25 фунтов стерлингов)
- Индия (27 фунтов стерлингов)
- Непал (28 фунтов стерлингов)
- Сербия (28 фунтов стерлингов)
А вот самой дорогой для посещения страной мира аналитики признали страну Карибского бассейна Барбадос, где один день отдыха обходится в 261 фунт стерлингов (около 310 евро). За ним следует еще два островных государства региона – Антигуа и Барбуда с 244 фунтами стерлингов ежедневных расходов (около 290 евро) и Сент-Китс и Невис с 215 фунтами стерлингов ежедневных расходов (около 256 евро).
15 самых дорогих стран мира в 2024 году
- Барбадос (средние ежедневные расходы 261 фунтов стерлингов)
- Антигуа и Барбуда (244 фунтов стерлингов)
- Сент-Китс и Невис (215 фунтов стерлингов)
- Мальдивы (207 фунтов стерлингов)
- Гренада (205 фунтов стерлингов)
- Швейария (200 фунтов стерлингов)
- США (197 фунтов стерлингов)
- Микронезия (195 фунтов стерлингов)
- Гренландия (179 фунтов стерлингов)
- ОАЭ (175 фунтов стерлингов)
- Лихтенштейн (175 фунтов стерлингов)
- Багамы (173 фунтов стерлингов)
- Оман (171 фунтов стерлингов)
- Монако (159 фунтов стерлингов)
- Сан-Томе и Принсипи (155 фунтов стерлингов)
Всего исследованите охватило 136 стран мира. Украину эксперты не анализировали.
Как сообщал УНИАН, ранее самым дорогим городом мира признали Гонконг, а самым дешевым – столицу Нигерии Абуджу.
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