Самой дешевой страной мира признали Лаос, а самой дорогой – Барбадос.

Цена вопроса чаще всего становится главным камнем преткновения на пути многих людей, желающих путешествовать по миру. А потому туристы изо всех сил ищут способы сэкономить на отдыхе, в том числе подбирая для себя более бюджетные направления.

Страховой сервис HelloSafe в своем свежем исследовании определил страны мира, где отдых обходится дешевле всего. Возглавил рейтинг загадочный Лаос, расположенный на полуострове Индокитай в Юго-Восточной Азии, где один день обходится туристам в среднем 10 фунтов стерлингов (около 12 евро). В эту сумму входит размещение, еда и транспорт.

За ним идут Казахстан со средними дневными расходами 15 фунтов стерлингов (около 18 евро) и Руанда с 16 фунтов стерлингов (около 19 евро).

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15 самых дешевых стран мира в 2024 году

Лаос (средние ежедневные расходы 10 фунтов стерлингов) Казахстан (15 фунтов стерлингов) Руанда (16 фунтов стерлингов) Гана (16 фунтов стерлингов) Монголия (18 фунтов стерлингов) Армения (20 фунтов стерлингов) Буркина-Фасо (21 фунтов стерлингов) Грузия (22 фунтов стерлингов) Мали (23 фунтов стерлингов) Бирма (25 фунтов стерлингов) Гаити (25 фунтов стерлингов) Малави (25 фунтов стерлингов) Индия (27 фунтов стерлингов) Непал (28 фунтов стерлингов) Сербия (28 фунтов стерлингов)

А вот самой дорогой для посещения страной мира аналитики признали страну Карибского бассейна Барбадос, где один день отдыха обходится в 261 фунт стерлингов (около 310 евро). За ним следует еще два островных государства региона – Антигуа и Барбуда с 244 фунтами стерлингов ежедневных расходов (около 290 евро) и Сент-Китс и Невис с 215 фунтами стерлингов ежедневных расходов (около 256 евро).

15 самых дорогих стран мира в 2024 году

Барбадос (средние ежедневные расходы 261 фунтов стерлингов) Антигуа и Барбуда (244 фунтов стерлингов) Сент-Китс и Невис (215 фунтов стерлингов) Мальдивы (207 фунтов стерлингов) Гренада (205 фунтов стерлингов) Швейария (200 фунтов стерлингов) США (197 фунтов стерлингов) Микронезия (195 фунтов стерлингов) Гренландия (179 фунтов стерлингов) ОАЭ (175 фунтов стерлингов) Лихтенштейн (175 фунтов стерлингов) Багамы (173 фунтов стерлингов) Оман (171 фунтов стерлингов) Монако (159 фунтов стерлингов) Сан-Томе и Принсипи (155 фунтов стерлингов)

Всего исследованите охватило 136 стран мира. Украину эксперты не анализировали.

Как сообщал УНИАН, ранее самым дорогим городом мира признали Гонконг, а самым дешевым – столицу Нигерии Абуджу.

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