Отныне по прибытии в Британию надо сдавать ПЦР-тест и находиться на самоизоляции.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии изменило правила въезда для украинцев на время пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба Посольства Украины в Британии в Facebook, новые меры и правила въезда будут действовать с 30 ноября.

"Все путешественники в Великобритании должны сделать по прибытию PCR тест на COVID-19 в течение двух дней и находиться на самоизоляции до получения отрицательного результата", - говорится в сообщении.

Кроме того, надо обязательно пользоваться защитными масками в магазинах и общественном транспорте.

Читайте такжеЕвросоюз с 1 марта будет впускать только вакцинированных туристов из третьих стран (видео)

"Все, кто потенциально мог контактировать с лицами с вирусом "Омикрон", несмотря на свой статус вакцинации, должны обязательно соблюдать самоизоляцию под наблюдением NHS Test and Trace (Служба тестирования и отслеживания Национальной службы здравоохранения Великобритании, - УНИАН)", - отметили в диппредставительстве.

Также сказано, что через три недели эти мероприятия должны пересматриваться.

Новый штамм коронавируса: Омикрон

Как сообщал УНИАН, впервые новый штамм B.1.1.529 обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, вызывающими беспокойство", - отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

В связи с новым штаммом некоторые страны начали закрывать границы для путешественников из других стран, преимущественно африканских.

К примеру, Израиль, который впервые с начала пандемии открылся для иностранного туризма в начале ноября, закрыл свои границы для неграждан на две недели с 28 ноября. В субботу, 27 ноября, Министерство здравоохранения подтвердило первый случай нового штамма в Израиле и сообщило о семи возможных инфицированных, в том числе трех людях, которые в последнее время не выезжали за границу. Подтвержденный зараженный недавно вернулся из поездки в Малави. Трое из возможных зараженных были вакцинированы.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виталий Саенко