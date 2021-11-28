Ограничения вводятся на две недели.

Израильские власти утвердили новые ограничения для предотвращения распространения "Омикрон"-штамма коронавируса SARS-CoV-2.

В частности, министры проголосовали за запрет на въезд в страну неграждан на две недели, пишет Times of Israel.

Новые правила вступают в силу в воскресенье, 28 ноября. В течение 14 дней иностранные граждане смогут попасть в Израиль только в случае наличия специального разрешения от правительственной комиссии.

По информации израильских СМИ, министры также расширили обязательный карантин для вакцинированных израильтян, прибывающих из-за границы, и дали разрешение общей службе безопасности Шин Бет возобновить отслеживание инфицированных людей.

Читайте такжеНовый штамм коронавируса "Омикрон" может быть в шесть раз заразнее, чем "Дельта" - биологТак, вакцинированные израильтяне, которые по существующим правилам должны были пройти тест на коронавирус при приземлении и оставаться в изоляции до получения отрицательного результата, теперь должны будут просидеть в карантине 72 часа и пройти еще один тест на COVID на третий день после прибытия.

Невакцинированные путешественники должны оставаться в карантине не менее недели и могут покинуть изоляцию при получении отрицательного результата теста, проведенного на седьмой день.

Израильтяне, прибывающие из "красных" стран с высоким уровнем риска, будут вынуждены оставаться на карантине в определенных государственных отелях до тех пор, пока не получат отрицательный результат теста на вирус.

Как сообщал УНИАН, Израиль вновь открылся для иностранного туризма в начале ноября - впервые с начала пандемии.

Однако у властей вызывает беспокойство новый штамм SARS-CoV-2, получивший название "Омикрон". Впервые его идентифицировали в Ботсване 9 ноября. Он отличается большим числом мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

Министерство здравоохранения подтвердило один случай нового штамма в Израиле в субботу, 27 ноября, и сообщило о семи возможных инфицированных, включая трех человек, которые в последнее время не выезжали за границу.

Подтвержденный зараженный недавно вернулся из поездки в Малави. Трое из возможных зараженных были вакцинированы.

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Автор: Катерина Комолова