В стране уже выявили случаи инфицирование "омикроном"

Власти Великобритании ужесточают правила въезда в страну. Решение принято в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон".

Об этом пишет The Guardian.

В связи с введением новых правил всем, кто въезжает в Великобританию, в том числе и вакцинированным людям, необходимо сдать тест на коронавирус. При этом в транспорте и магазинах снова вводят обязательный масочный режим.

Власти пересмотрят меры через три недели.

Читайте такжеЕвросоюз с 1 марта будет впускать только вакцинированных туристов из третьих стран (видео)Кроме того, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что позиция по бустерным дозам будет пересмотрена.

"Мы не знаем, насколько вакцины будут эффективны против нового штамма. Но у нас есть веские причины считать, что вакцины дадут, как минимум, какой-то уровень защиты", - заявил политик.

Новый штамм коронавируса - что известно

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в странах Южной Африки и в Гонконге. Первой европейской страной, в которой его выявили, стала Бельгия. Всемирная организация здравоохранения присвоила ему статус "варианта, вызывающего обеспокоенность", и назвала омикроном.

В Великобритании уже подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса. Случаи заражения выявлены у людей, которые вернулись с поездок в Южную Африку.

Вас также могут заинтересовать следующие новости

Автор: Анастасия Горбачева