В МИД назвали страны, от которых ожидают смягчения визовых процедур

В МИД Украины вручили соответствующие ноты главам дипломатических миссий Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что Австралия, Кувейт и Саудовская Аравия смягчат визовые процедуры для украинцев в ответ на введение с 1 августа для граждан этих стран безвизового режима.

Как говорится в сообщении на сайте МИД, об этом шла речь во время встреч и.о. директора департамента консульской службы МИД Романа Недильского с послами Австралии Мелиссой О'Рурк, Государства Кувейт Рашедом Хаммад Аль-Адвани и Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом аль-Мусгером.

В частности говорится, что Украина делает шаг навстречу партнерам: граждане Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии, а также ряда других государств смогут путешествовать в Украину без виз, согласно указу президента Украины от 21 февраля 2020 года №289.

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«Такой шаг призван стимулировать развитие туризма в Украине, дать импульс развитию двусторонних отношений, создать благоприятные условия для активизации экономического сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций. Украинская сторона ожидает, что этот шаг станет основой для дальнейшей либерализации визовых процедур для граждан Украины», - говорится в сообщении.

В этой связи Недильский вручил главам дипмиссий соответствующие официальные ноты МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский одобрил безвиз для ряда стран. Так, с 1 августа устанавливается безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию страны для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Саудовской Аравии.

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