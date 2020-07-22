Зеленский отменил визы для граждан шести стран

С 1 августа устанавливается безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию нашей страны для граждан шести государств.

Президент Владимир Зеленский одобрил безвизовый режим въезда в Украину для ряда стран.

Соответствующий указ №289/2020 от 21 июля обнародован на сайте главы государства.

"Установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в документе.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Тем не менее стоит добавить, что украинцам для въезда в некоторые из указанных стран необходимо оформлять визу заранее: либо в электронном виде, либо обратившись в посольство страны.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина и островное государство Гренада, которое располагается в Карибском море, подписали соглашение о безвизовом режиме.

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