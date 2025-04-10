Также оккупанты планируют сносить дома местных жителей.

Оккупационные власти РФ планируют перестроить украинский Бердянск. О таких намерениях россияне начали говорить еще с лета прошлого года. В частности оккупанты хотят убрать железнодорожные пути с набережной и перенести вокзал. Кроме того. Россия хочет построить в городе новую систему дождевой канализации. Об этом стало известно из сообщения Единого института пространственного планирования РФ. В то же время проект Радио Свобода "Новости Приазовья" рассказал о последствиях таких действий оккупантов и детали "перестройки" Бердянска.

Журналисты рассказали о жителе Бердянска Виталии Швеце, который может потерять единственную материальную связь со своей родиной. Отмечается, что дом мужчины в оккупированном городе скоро снесут, если Россия все же воплотит в жизнь свой план по перестройке города.

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"У меня там нет родственников, нет других каких-то триггеров. Дом - это была такая любовь, в которую вкладывалась душа", - отметил Виталий.

Что оккупанты хотят сделать с железнодорожными путями?

В "Новости Приазовья" напомнили, что в июле 2024 года оккупационные власти представили "мастер-план развития Бердянска", который разработал Единый институт пространственного планирования (российское госучреждение, которое работает и на оккупированных территориях Украины). Уже в сентябре институт обнародовал видео со схемами и подробнее рассказал об идее перестройки Бердянска. Среди этих планов есть ликвидация железнодорожного пути, который идет вдоль городского пляжа.

По словам бердянского историка Игоря Лимана, эту ветку проложили еще во времена Российской империи.

"Там ходил в свое время, еще вот в начале 20 века, поезд, который возил не грузы, а людей. Именно подвозили отдыхающих к курорту", - отметил он.

Вместо пути оккупанты планируют построить новую ветку, которая будет соединять морской порт и станцию "Берда". По словам жителя Бердянска Виталия, свой невыполнимый план россияне уже успели поменять.

"Когда этот их институт планирования впервые показал свои планы по железной дороге, это не было что-то новое для бердянцев в целом. Потому что об этом уже давно говорили. Но мало кто верил, что вообще может кто-то это построить, потому что там надо было много сносить. История в том, что сначала они собирались эту железную дорогу вести через улицу Подгорную, а потом где-то через полгода после того, как они продемонстрировали свои намерения, было собрание на Лесках (микрорайон города), где объявили, что все, планы изменились, будут убирать не Подгорную, а улицу Покровскую (ранее Куйбышева). То есть они решили убрать всю улицу Покровскую, убирают школу, автовокзал и дальше прямая линия до порта", - поделился мужчина.

В то же время заместитель председателя Бердянского районного совета, военнослужащий ВСУ Виктор Дудукало рассказал, что перенос железной дороги навредит многим местным жителям.

"Сегодня оккупанты анонсируют перенос железной дороги на микрорайон Лиски, но местные прекрасно знают, что это за микрорайон, и знают, что каждый свободный клочок земли на Лисках или принимает отдыхающих, или на нем расположен объект развлекательный: кафе, ресторан или какие-то там аттракционы. И понятно, что нормальные люди не планировали бы перенос железной дороги через Лиски, потому что это физически нереально. Оккупанты должны сказать и себе, и местным жителям, что именно они снесут в этом микрорайоне или рядом с ним для того, чтобы там проложить железную дорогу", - объяснил мужчина.

Перенос автовокзала в Бердянске

Таким образом разработчики предлагают перенести автовокзал с Западного на Восточный проспект. В описаниях к таким планам оккупанты принципиально используют советские названия, к примеру, улица 12 декабря и Пролетарский проспект. По словам историка Игоря Лимана, место, где сейчас находится автовокзал, является знаковым для прошлого Бердянской области.

"Автовокзал - это уже сооружение советских времен. С 19 века это была Петропавловская площадь, названная в честь Петропавловской церкви, которая была там и которая была уничтожена советской властью. И с этой площадью связан целый ряд таких знаковых событий в истории Бердянска. В том числе это события 12 декабря 1920 года, в честь которых и была названа та улица, которая проходит, вдоль автовокзала. 12 декабря, когда махновцы, зайдя в Бердянск, имели бой с красноармейцами и около 80 красноармейцев там в том бою погибли", - подчеркнул историк.

Что будет с портом?

Кроме того, россияне хотят возобновить работу грузового порта в Бердянске и строительство возле него логистических комплексов. Дудукалов добавил, что оккупанты также планируют углубить морское дно, однако, как говорит чиновник, Бердянский порт нужен РФ в первую очередь для войны против Украины.

В свою очередь в городе россияне планируют создать несколько зон жилой застройки. Местный житель Виталий Швец высказал предположение, что РФ применяет такую же схему, которая использовалась и в Мариуполе.

"Эти микрорайоны, что они прорисовали, это же не новое. Шестой микрорайон, о нем всегда говорили, он уже имел всю документацию для развертывания перестройки. Все районы, которые они хотят перестроить, на мой взгляд, нереально сделать. Все, кто хоть раз там сталкивался со строительством, они понимают, что построить что-то с нуля гораздо легче, чем там что-то реставрировать. Но у них (российских оккупационных властей) есть уже такой опыт "восстановления" домов с нуля в Мариуполе, они просто с этим опытом придут в Бердянск, построят огромные микрорайоны, тем самым получат огромную лояльность местных жителей", - считает бердянец.

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