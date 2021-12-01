Власти страны пошли на этот шаг, заявляя, что карантинные ограничения помогают снизить очень высокий уровень инфицирования коронавирусом.

В Австрии введеннный 22 ноября локдаун официально продлили до 11 декабря.

Власти страны пошли на этот шаг, заявляя, что карантинные ограничения помогают снизить очень высокий уровень инфицирования коронавирусом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В связи с этим основные магазины, которым до сих пор разрешали работать до 21:00, будут закрываться до 19:00. В условиях локдауна люди могут покидать свои дома только по определенным причинам, включая покупку продуктов, посещение врача или занятия спортом.

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Напомним, что в тот же день - 22 ноября - Австрия закрылась для иностранных туристов минимум до 3 декабря и максимум до 13 декабря. "Начиная с 22 ноября 2021 года на территории Австрии действует общегосударственный карантин для всех категорий граждан (вакцинированных / невакцинированных). Из-за закрытия гостиниц, хостелов, торговых центров, кафе и ресторанов поездки в Австрию с туристической целью невозможны", - уточнилив МИДе Украины.

Какие правила будут действовать после 11 декабря, будет зависеть от ситуации, но официальные лица говорят, что ограничения сохранятся для непривитых от коронавируса. В Австрии сейчас относительно низкий уровень вакцинации для Западной Европы: чуть менее 67% населения полностью вакцинированы.

Правительство ввело локдаун, поскольку число смертей от COVID-19 возросло, а больницы в некоторых регионах предупредили, что отделения интенсивной терапии достигли предела возможностей.

Австрия также пообещала стать первой европейской страной, которая введет обязательную вакцинацию с 1 февраля, а на австрийцев, которые откажутся делать прививки, могут наложить штраф до 7200 евро.

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Автор: Ирина Погорелая