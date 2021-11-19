Австрия отлично подходит как для активного зимнего отдыха в горах, так и для экскурсионного туризма.

Австрия весьма неожиданно стала одной из первых стран Евросоюза, открывшихся для украинских туристов.

Так что пока более популярные среди украинцев страны "старой Европы" вроде Германии, Франции или Италии оставались закрытыми, туристы из Украины принялись исследовать австрийские города. А, поверьте, этой небольшой, но гордой альпийской стране есть чем удивлять.

УНИАН подготовил подборку полезных советов и рекомендаций, которые стоит учесть перед поездкой в Австрию.

Как попасть в Австрию из Украины

Еще несколько лет назад из Украины в Австрию практически не летали бюджетные авиакомпании, так что изобретательным украинцам, желающим сэкономить, приходилось летать через Братиславу, от которой до Вены ехать меньше часа. Но теперь сразу несколько лоукостеров летают из Киева и других украинских городов в австрийскую столицу, а билеты порой можно купить за 10-20 евро.

Также можно рискнуть поехать в Австрию на своем автомобиле прямо из Украины, однако сразу предупредим, что в условиях пандемии коронавируса это сомнительное удовольствие – слишком много времени придется провести на пограничном контроле.

Правила въезда в Австрию для украинцев

На данный момент без регистрации и без карантина в Австрию попасть могут только вакцинированные украинцы. При этом с момента завершения полного курса вакцинации до въезда в Австрию должно пройти не менее 14 дней и не более 270 дней.

И хорошие новости: Австрия признает все вакцины, которые используются в Украине – BioNtech/Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Johnson&Johnson, Moderna и Sinovac/CoronaVac. Сертификаты вакцинации в приложении "Дія", бумажные сертификаты с портала "Дія" с QR-кодом и бумажные свидетельства от семейного врача (желтый сертификат) признаются австрийской стороной, однако, они должны быть оформлены исключительно на английском или немецком языке с указанием количества сделанных доз и типа вакцины.

Однако стоит учитывать, что, хотя Австрия пропускает на свою территорию привитых Sinovac/CoronaVac украинцев, с использованием сертификатов вакцинации с этим препаратом на территории страны могут быть проблемы. В частности, в период действия жесткого локдауна для невакцинированных, который вступил в силу в Австрии 15 ноября и продлится минимум 10 дней, без сертификата вакцинации нельзя будет не то, чтобы заселиться в отель, зайти в ресторан или попасть в музей, но и просто выйти на улицу. А поскольку Sinovac/CoronaVac в Австрии официально не признан, нет гарантии, что эта вакцина даст туристам право пользоваться всеми благами цивилизации, доступными вакцинированным. Рисковать ли ехать туда с Sinovac/CoronaVac или нет – решать вам.

Кроме того, без дополнительных условий в Австрию могут попасть украинцы, у которых есть подтверждение о выздоровлении после заболевания COVID-19 (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, или медицинская или официальная справка от врача с указанием наличия нейтрализующих антител, не старше 90 дней), оформленная на английском или немецком языках.

А вот всем остальным путешественникам придется пройти регистрацию Pre-Travel-Clearance-PTC в течение 72 часов до въезда, предоставить негативный результат ПЦР-теста или теста на антиген, а по прибытию в Австрию отправиться на 10-дневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, которые въезжают вместе с вакцинированными взрослыми, нуждаются в тесте, но не подлежат карантину. К несовершеннолетним, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда.

Также всем въезжающим в Австрию туристам необходимо иметь полис страхования, покрывающий лечение коронавируса. Если вы планируете активный отдых, нужна дополнительная страховка.

Медицина в Австрии

Австрия известна своими высококлассными горнолыжными курортами. Но не следует забывать, что зимний отдых является достаточно травматичным, поэтому на крупных туристических комплексах всегда работают дежурные вертолеты или же специальные сани для транспортировки травмированных. Если это экстренный случай, пострадавшего сразу доставляют в больницу вертолетом. Однако такая услуга не из дешевых. Ее стоимость зависит от высоты, где произошел случай, и стартует от 3500 евро.

Если травма относительно легкая, пострадавших транспортируют в ближайшее медицинское учреждение. Обычно это медпункты горнолыжных комплексов. Здесь могут оказать только первую медицинскую помощь. Это и обработка раны, и наложение швов, и репозиция костей, и применение ортеза. Примерно в 1500 евро туристу обойдется консультация врача, рентген или УЗИ, обезболивание и фиксация конечности.

Но если травма серьезная и медицинская помощь предполагает оперативное вмешательство, вызывается скорая помощь и пациента транспортируют уже в госпиталь. И за это лечение приходится платить уже тысячи евро. Поэтому без качественного страхового полиса будет очень сложно.

Для Австрии характерна система оплаты не за количество дней, проведенных в стационаре, а за диагноз. Например, медицинская помощь при переломе бедра будет стоить 4500 евро – это и оперативное вмешательство, и пребывание в больнице.

Как показывает практика страховой компании "ИНГО", большинство туристов, которые едут в Австрию, обращаются за помощью с ушибами, вывихами и переломами. Поэтому для активного зимнего отдыха компания разработала специальную страховку, по которой покрываются не только обычные заболевания и травмы, но и расходы на особые средства медицинского назначения в пределах 8 000 евро, например, искусственные связки, болты, фиксаторы, ортезы и тому подобное. Это довольно дорогие материалы, которые обычно не входят в покрытие стандартных страховок.

Однако и без травм из-за зимних видов спорта за медицинскую помощь в Австрии придется заплатить немало. Консультация врача в этой стране обойдется минимум в 200 евро. А в аптеке вы не сможете самостоятельно приобрести даже обезболивающее. В отличие от Украины, здесь все лекарства продаются по рецепту, исключение – витамины и БАДы. Но если это отдаленный район и в радиусе 6 километров нет аптеки, медицинские средства можно приобрести у врача-терапевта.

Какие карантинные ограничения в Австрии

В Австрии невакцинированным от COVID-19 гражданам, включая туристов, с 8 ноября 2021 года запрещено посещать кафе, рестораны, парикмахерские, гостиницы и принимать участие в собраниях с участием более 25 человек. Более того, с 15 ноября в стране действует тотальный локдаун для невакцинированных от коронавируса, который продлится как минимум до 25 ноября. Это означает, что они не смогут покидать дома без веской причины, к которым относятся поход на работу, за покупками, к врачу и занятия спортом на свежем воздухе. ПЦР-тест или тест на антиген не считаются альтернативой вакцинации.

При этом каждая федеральная земля в Австрии и даже отдельные города могут дополнительно вводить свои карантинные меры.

Стоит отметить, что в отличие от многих стран, где требования предъявлять везде ковидные сертификаты скорее на бумаге, австрийцы действительно везде тщательно их просматривают. Более того, в кафе вас скорее всего попросят сначала заполнить специальную форму, с указанием контактов и времени посещения заведения, а только потом примут заказ.

Какие интересные места в Австрии стоит посетить

Австрия хоть и довольно небольшая по размерам страна, однако здесь огромное количество интересных месту, куда можно отправиться в отпуск.

Разумеется, в первую очередь все туристы едут в австрийскую столицу Вену. Оно и понятно, ведь это один из самых популярных туристических городов Европы, плюс, большинство "австрийских" рейсов из Украины летают именно туда. Это город, сочетающий в себе помпезную имперскую архитектуру и современные традиции, где параллельно звучит опера и музыка из прокуренных андеграундных баров.

Здесь огромное количество музеев, дворцов, парков и прочих достойных внимания достопримечательностей, которые просто невозможно обойти все за один уик-энд. Потому в Вену можно возвращаться снова и снова.

Если хотите чего-то нового, можно отправиться в Зальцбург – город роскошного барокко, родину Моцарта и отправную точку на популярные альпийские горнолыжные курорты. Главное, что нужно знать перед поездкой в Зальцбург – в этом городе вы точно не будете скучать. Не зря же город включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Можно отправиться на экскурсию по историческому центру города, обязательно заглянув в Дворец Мирабель, Кафедральный собор Зальцбурга, Бенедиктинское аббатство Святого Петра, Крепость Хохензальцбург или дома в скале на Gstättengasse. А можно выбраться полюбоваться окрестностями поближе к природе – на гору Капуцинов или во дворец Хелльбрунн.

Вечером в городе всегда можно найти, чем заняться – будь то классический музыкальный концерт, театр на большом экране или городской праздник в парке. Немало интересных событий проводятся в Зальцбурге под открытым небом на Капительплац сразу за Зальцбургским собором. Более того, вот уже почти сто лет ежегодно летом здесь проводится Зальцбургский фестиваль для ценителей классической музыки, оперы и музыкально-театральных постановок. Пожалуй, это самый богемный город Австрии.

Если добираться до Зальцбурга на авто, можно попробовать прокатиться по легендарной высокогорной дороге Глосглокнер. Правда, стоит учесть, что в зимнее время этот вариант недоступен – тогда дорога завалена снегом. Кроме того, в окрестностях Зальцбурга можно посетить старинные пивоварни и Лихтенштейнское ущелье.

Еще один популярный альпийский город в Австрии – Инсбрук. Окруженный со всех сторон горами, зимой он особенно сказочный – возможно, это одно из лучших мест Европы, где царит настоящий рождественский дух.

Все главные достопримечательности Инсбрука, по традиции, находятся в Старом городе в центральном районе. Поскольку город небольшой, вполне реально перемещаться по нему пешком. Уже только простая прогулка по этим улицам приведет вас в восторг – вы то и дело будете наталкиваться на что-то любопытное.

Если же вы рассматривайте чисто горнолыжный отдых, то стоит обратить внимание на курорт Ишгль. Это самое популярное место в Австрии для активного отдыха, так же известное насыщенной развлекательной жизнью. Здесь проводятся различные фестивали, спортивные соревнования и прочие активночти, чтобы туристы не скучали.

Еще один любопытный город в Австрии – Грац. Это второй по величине город страны, в котором так гармонично сочетались тысячелетняя история и причудливая современная архитектура.

А еще Грац – это очень зеленый город, с множеством парков и старинных крепостей среди холмов. Стоит отметить, что на контрасте с более помпезными Веной или Зальцбургом, Грац выглядит каким-то особенно уютным.

К слову, если предпочитаете более спокойный отдых, то советуем вам обратить на долину Вахау. Этот регион совсем недалеко от Вены известен своей живописной природой на берегах Дуная, многочисленными винодельнями и дружелюбными старинными аббатствами, чьи архитектурные комплексы, пожалуй, представляют из себя самое роскошное барокко во всей Австрии.

А еще вдоль долины Вахау тянется россыпь тихих и уютных городков – Кремс-на-Дунае, Мельк, Дюрнштайн, Шпиц или Вайсенкирхен-ин-дер-Вахау, где наверняка захочется задержаться подольше – время там будто останавливается, а все проблемы отходят на второй план.

Ну и напоследок расскажем едва ли не самом забитом туристами месте в Австрии – одна единственная картинка с открытки как магнит манит сюда гостей со всего мира. Да, речь идет о крохотном поселке под названием Халльштатт, расположенном на берегу огромного озера среди живописных скалистых гор.

Еще несколько полезных фактов о Австрии

1. Перемещаться по Австрии проще всего на поезде. Местные железнодорожные дороги невероятно удобны – они забираются даже в самые отдаленные уголки страны, билеты всегда можно купить онлайн, а сами вагоны очень даже комфортные. И хотя Австрия сравнительно небольшая, из-за горных ландшафтов совсем небольшие расстояние преодолеваются довольно долго. Но есть и плюс – пока вы виляете среди гор и озер, за окном вам открываются просто невероятные виды.

2. Отправляясь в Австрию, стоит понимать, что это не самая дешевая для туристов страна. Здесь довольно высокие цены на туристические услуги – отели, рестораны, входные билеты в музеи и так далее. Но, с другой стороны, живем один раз, и Австрия определенно стоит всех затрат.

3. Кого-то это может удивить, но в Австрии очень много церковных государственных праздников, которые являются официальными выходными днями. Т.е. тогда практически все закрыто – магазины, ярмарки, многие рестораны, и это стоит учитывать. Например, помимо традиционных выходных на Рождество или Пасху, которые даже могут затянуться на пару дней, также ничего не работает в Австрии 15 августа – в праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Автор: Марина Григоренко