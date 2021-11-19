С 22 ноября в стране вводят общенациональный локдаун.

Австрия закроется для иностранных туристов как минимум до 3 декабря и максимум до 13 декабря 2021 года.

Такое решение приняло правительство страны в пятницу, 19 ноября, сообщается на официальном туристическом портале Австрии.

"С понедельника, 22 ноября, вводится общенациональный локдаун. Это ограничение распространяется на вакцинированных и невакцинированных людей, и продлится максимум 20 дней. Спустя 10 дней будет проведена повторная оценка обстановки и вероятности досрочного ослабления мер. Таким образом, как минимум до 3 декабря туристические поездки в Австрию будут невозможны", - говорится в сообщении.

Следовательно, минимум до 3 декабря и максимум до 13 декабря Австрию нельзя будет посещать с туристической целью, хотя полностью закрывать границы власти страны не планируют.

Читайте такжеВ Германии обновили рекорд по COVID-заболеваемости: эксперты призвали к локдаунуКак ранее сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что Австрия первой в Европе вводит обязательную вакцинацию против COVID-19, которая должна стартовать в феврале 2022 года.

Отмечается, что к таким мерам власти страны прибегли в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Австрии. Так, в четверг, 18 ноября, в почти 9-миллионной Австрии зарегистрировали более 15 тысяч новых случаев COVID-19, по сравнению с 11 тысячами ранее на этой неделе. Между тем, уровень вакцинации в стране намного ниже среднего показателя по Евросоюзу - 63%.

Автор: Марина Григоренко