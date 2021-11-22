Ограничения продлятся максимум до 13 декабря, однако локдаун может быть отменен на 10 дней раньше в случае улучшения ситуации с коронавирусом.

С 22 ноября 2021 года в Австрии начался очередной тотальный локдаун, который распространяется как на вакцинированных, так и невакцинированных.

Таким образом, жителям страны вновь придется по максимуму перейти на удаленную работу, а все магазины, кроме продовольственных, будут закрыты. Также будет запрещена работа заведений питания, отелей и других учреждений сферы услуг, а также музеев и прочих достопримечательностей. Школы смогут посещать только те дети, которые по разным причинам не могут учиться дистанционно и нуждаются в очных уроках.

Читайте такжеИспания с сегодняшнего дня будет пускать только вакцинированных туристов из УкраиныПоездки в Австрию с туристической целью в этот период также будут запрещены. Попасть в страну с сертификатом о полной вакцинации + негативным результатом ПЦР-теста можно будет только по уважительной причине (посещение родственников, лечение, семейные обстоятельства, служебные поездки, свадьбы, похороны и тому подобное).

Ограничения продлятся максимум до 13 декабря, после чего в Австрии снова будут применять правило 2-G (допуск с сертификатом вакцинации или перенесенной болезни). Первый пересмотр ситуации проведут через 10 дней, и в случае позитивной динамики локдаун может быть отменен раньше на 10 дней – с 3 декабря.

Как ранее сообщал УНИАН, Австрия первой в Европе вводит обязательную вакцинацию против COVID-19, которая стартует в феврале 2022 года.

Автор: Марина Григоренко