Новые правила начнут действовать уже с 1 декабря.

Австралия впервые с начала пандемии коронавируса открывает границы. Владельцы австралийских виз, которые прошли полный курс вакцинации, смогут въехать в страну с 1 декабря.

Об этом сообщает The Guardian.

"Возвращение квалифицированных рабочих и студентов в Австралию - важная веха на нашем пути возвращения к обыденности", - отметил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Читайте такжеАвстрия закроется для туристов минимум до 3 декабряВ список граждан, которым разрешили въезд в страну входят:

владельцы студенческой визы;

трудовые мигранты;

лица, которым нужно находиться в стране по семейным обстоятельствам.

При этом с 1 декабря в Австралию смогут въехать полностью привитые от COVID-19 граждан из Японии и Южной Кореи. Туристы из этих стран могут не проходить карантин, если ПЦР-тест даст негативный результат.

Власти Австралии с марта 2020 года ввели самые жесткие правила карантина - страна полностью закрыла свои границы для туристов.

Коронавирус в Австралии

В Австралии карантинные ограничения являются одними из самих жестких в мире. Однако 1 октября власти Австралии приняли решение открыть государственную границу с ноября - впервые за последние полтора года. С марта 2020 года в Австралии действует одно из самых строгих пограничных правил в мире - покидать страну запрещается даже ее гражданам. Первыми возможность выезжать за пределы Австралии получат жители тех штатов, где уровень вакцинации достигнет 80%.

В Австралии был всплеск заражений "Дельта"-штаммом коронавируса. Вспышка заболеваемости наблюдается в двух наиболее населенных штатах страны - Виктории и Новом Южном Уэльсе. А на острове Тасмания, где не регистрировалось ни одного случая заболевания в течение почти двух месяцев (58 дней), зафиксирован новый случай заражения.

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Автор: Анастасия Горбачева