Граждане страны смогут свободно путешествовать, но иностранцам покупать билеты в Австралию еще рано.

Власти Австралии приняли решение открыть государственную границу с ноября - впервые за последние полтора года.

Об этом сообщает BBC.

С марта 2020 года в Австралии действуют одни из самых строгих пограничных правил в мире - покидать страну запрещается даже ее гражданам.

"Пора вернуть австралийцам их жизни", - сказал по этому поводу 1 октября премьер-министр Скотт Моррисон.

Первыми возможность выезжать за пределы Австралии получат жителям тех штатов, где уровень вакцинации достигнет 80%.

Иностранных туристов пока что впускать в страну не планируют, но в австралийском правительстве уверяют, что работают над тем, чтобы "снова приветствовать туристов на своих берегах".

Читайте такжеАвстралийцам за возвращение из охваченной коронавирусом Индии грозит тюрьмаИ пока другие австралийцы радуются ослаблению правил, другие негодуют из-за угрозы новой вспышки COVID-19.

Стоит отметить, что в настоящее время австралийцам разрешено покидать страну только в исключительных случаях - например, для выезда на работу или для визита к умирающему родственнику.

В целом, за все время пандемии в Австралии зарегистрировали чуть более 107 тыс. случаев COVID-19 и 1307 погибших.

Напомним, ранее министр торговли и туризма Австралии анонсировал открытие границ для иностранных туристов не ранее 2022 года.

Автор: Станислав Кожемякин