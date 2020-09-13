Теперь пассажир может неограниченное количество раз менять дату вылета или маршрут.

Польская авиакомпания LOT отменила оплату за изменение билетов по всем новым бронированиям.

Теперь пассажир может неограниченное количество раз менять дату вылета или маршрут. Об этом сообщает avianews.

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Изменения в тарифах

Изменения в тарифах вступают в силу по всем новым бронированиям, которые сделаны с 10 сентября по 31 декабря 2020 года.

Новые правила распространяются на все типы тарифов, включая самые дешевые Saver без включенного багажа.

Тарифная разница

Если во время таких изменений возникает тарифная разница, и новый билет стоит дороже старого, пассажиру необходимо будет ее доплатить.

Изменить дату вылета можно с помощью функции управление бронированием на сайте LOT. Если необходимо изменить маршрут, пассажиру придется звонить в колл-центр авиакомпании.

Хронология событий

Польша с 1 июля 2020 года позволила самолетам выполнять рейсы с заполнением всех пассажирских мест. Пассажирские ограничения были отменены для регулярных и чартерных рейсов. Требование обязательно носить маски на борту самолета остались в силе.

26 июня 2020 года польская авиакомпания LOT возобновила полеты в три украинских города.

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Автор: УНИАН