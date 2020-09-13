Изменения в тарифах вступают в силу по всем новым бронированиям  / Фото УНИАН Владимир Гонтар

Теперь пассажир может неограниченное количество раз менять дату вылета или маршрут. Об этом сообщает avianews.

Читайте такжеПольская авиакомпания LOT покупает немецкую Condor

Изменения в тарифах

Изменения в тарифах вступают в силу по всем новым бронированиям, которые сделаны с 10 сентября по 31 декабря 2020 года.

Новые правила распространяются на все типы тарифов, включая самые дешевые Saver без включенного багажа.

Тарифная разница

Если во время таких изменений возникает тарифная разница, и новый билет стоит дороже старого, пассажиру необходимо будет ее доплатить.

Изменить дату вылета можно с помощью функции управление бронированием на сайте LOT. Если необходимо изменить маршрут, пассажиру придется звонить в колл-центр авиакомпании.

Хронология событий

  • Польша с 1 июля 2020 года позволила самолетам выполнять рейсы с заполнением всех пассажирских мест. Пассажирские ограничения были отменены для регулярных и чартерных рейсов. Требование обязательно носить маски на борту самолета остались в силе.
  • 26 июня 2020 года польская авиакомпания LOT возобновила полеты в три украинских города.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: УНИАН