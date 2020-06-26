Польская авиакомпания LOT возобновляет полеты в три украинских города

LOT объявила о возобновлении международных рейсов.

Польская авиакомпания LOT объявила о возобновлении новых европейских направлений.

Вчера польская авиакомпания LOT объявила в общем 130 новых летних рейсов из Варшавы и девяти региональных портов, сообщает Польское радио.

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Ранее перевозчик объявил о возобновлении двадцати регулярных сообщений с 1 июля. Регулярные рейсы LOT, восстановленные в июле, включают, в том числе. и рейсы в Киев, Львов и Одессу.

Регулярные пассажирские рейсы в Польшу были приостановлены в середине марта. Причиной стала пандемия коронавируса.

Свои первые пассажирские рейсы перевозчик возобновил 1 июня на некоторых внутренних маршрутах.

Как сообщал УНИАН, Польша с 1 июля позволит самолетам выполнять рейсы с заполнением всех пассажирских мест. Пассажирские ограничения отменяются для регулярных и чартерных рейсов. Требование обязательно носить маски на борту самолета остается в силе. Это касается пассажиров, а также стюардов.

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