Кроме того, более десятка - внесли изменения в графики полетов.

Авиакомпании концерна Lufthansa Group, Scandinavian Airlines System, KLM и Vueling на длительное время отменили рейсы в и из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил советник министра инфраструктуры и генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский.

"На длительное время отменили на сегодня Lufthansa Group - Austrian Airlines, Swiss, Eurowings, SAS, компания KLM и Vueling", - уточнил Дубревский.

По его словам, более десяти авиакомпаний изменили графики рейсов.

"На сегодня изменения в графике произошли у более 10 авиакомпаний. Изменения в графике предусматривают не только смену воздушного судна, также изменения в графике передвижения: они отменяют некоторые рейсы, но на другое время они их ставят, некоторые рейсы отменены на определенные даты, некоторые рейсы отменены на определенный период, как это сделала компания KLM, как это сделал концерн Lufthansa Group, в который входят Austrian Airlines, Swiss, Eurowings и собственно Lufthansa", - сказал Дубревський.

Также он добавил, что некоторые авиакомпании отменяют определенные отдельные рейсы, как это сделали Air Arabia, Air Astana, однако эта информация постоянно обновляется, то есть компания может отменить рейс, а через час-два заявить его на другое время или другую дату.

Как сообщал УНИАН, в феврале нидерландская компания KLM отменила все рейсы в Украину в качестве меры пресечения из-за угрозы войны в стране.

Кроме того, из-за требований владельца воздушного судна в Украину не пустили рейс SkyUp Фуншал (Мадейра, Португалия) - Борисполь (Украина). Около 180 пассажиров высадили в Молдове.

Впоследствии источники СМИ сообщили, что ряд крупных международных страховщиков может отказаться покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах в воздушном пространстве Украины. Такое развитие событий будет означать фактическую остановку рейсов иностранных авиакомпаний в страну, а также угрожать блокировкой и украинским перевозчикам.

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что небо над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. В то же время там отметили, что у некоторых перевозчиков возникают сложности из-за колебаний на рынках страхования.

В итоге 13 февраля Кабинет министров одобрил выделение 16,6 млрд грн для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний.

19 февраля стало известно, что немецкий перевозчик Lufthansa приостанавливает все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля.

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