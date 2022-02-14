Латвийская авиакомпания airBaltic назначает два дополнительных рейса Киев-Рига в связи с повышенным спросом.
Как сообщила авиакомпания в пресс-релизе, дополнительные рейсы назначены, чтобы "удовлетворить значительный спрос пассажиров".
Отмечается, что рейсы запланированы на 15 и 16 февраля 2022 года.
Помимо этого, перевозчик планирует совершить прямые рейсы Киев-Вильнюс во вторник, четверг и субботу.
Также, компания совершит прямой рейс из Одессы в Ригу в субботу.
Как сообщал УНИАН, по информации главы МИДа Латвии Эдгара Ринкевича, семьи сотрудников латвийского посольства покинули Украину из-за угрозы военных действий со стороны России. Однако посольство в Киеве продолжает работу. Министр также вновь призвал не ехать на территорию Украины, и по возможности как можно скорее покинуть страну.
airBaltic: что известно
airBaltic (Air Baltic Corporation AS) – латвийская авиакомпания, соединяющая Балтийский регион с более чем 70 пунктами назначения в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. Акционерное общество airBaltic было основано в 1995 году. Главным акционером авиакомпании является Латвийское государство, которому принадлежат 96,14% акций. airBaltic совершает рейсы 25 самолетами Airbus A220-300.