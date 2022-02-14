Компания также планирует совершить прямые рейсы Киев-Вильнюс на этой неделе.

Латвийская авиакомпания airBaltic назначает два дополнительных рейса Киев-Рига в связи с повышенным спросом.

Как сообщила авиакомпания в пресс-релизе, дополнительные рейсы назначены, чтобы "удовлетворить значительный спрос пассажиров".

Отмечается, что рейсы запланированы на 15 и 16 февраля 2022 года.

Помимо этого, перевозчик планирует совершить прямые рейсы Киев-Вильнюс во вторник, четверг и субботу.

Также, компания совершит прямой рейс из Одессы в Ригу в субботу.

Как сообщал УНИАН, по информации главы МИДа Латвии Эдгара Ринкевича, семьи сотрудников латвийского посольства покинули Украину из-за угрозы военных действий со стороны России. Однако посольство в Киеве продолжает работу. Министр также вновь призвал не ехать на территорию Украины, и по возможности как можно скорее покинуть страну.

airBaltic: что известно

airBaltic (Air Baltic Corporation AS) – латвийская авиакомпания, соединяющая Балтийский регион с более чем 70 пунктами назначения в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. Акционерное общество airBaltic было основано в 1995 году. Главным акционером авиакомпании является Латвийское государство, которому принадлежат 96,14% акций. airBaltic совершает рейсы 25 самолетами Airbus A220-300.

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