Информация о возможном полномасштабном вторжении российских войск не влияет на планы полетов, отметили руководители украинских авиаперевозчиков.

Украинские авиакомпании, несмотря на информационное напряжение из-за возможного полномасштабного вторжения российских войск, не будут существенно менять планы своей деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили во время совместного брифинга.

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CEO авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне сказал, что никаких дополнительных рейсов МАУ на сегодняшний день не планирует.

"Мы увеличили емкости на тех рейсах, которые выполнялись на флоте меньшей емкости. На сегодняшний день наша совместная работа с KLM для пересадки в Амстердам, с Air France в Париже. Туда ежедневно летают наши рейсы, пассажиры обеспечены стыковкой между двумя компаниями для возможности выполнять по всей Европе перелеты", – отметил он.

По словам Дыхне, компания также выполняет рейсы в Мюнхен, Лондон, Прагу, Барселону, Ларнаку, Милан.

"Европейские направления достаточно хорошо обеспечены сегодняшними нашими перелетами... Сегодня спрос на рынке обеспечен нашими рейсами. Мы не видим серьезной угрозы, что спрос не будет обеспечен", – добавил он.

Как отметил руководитель авиакомпании Windrose Airlines Владимир Каменчук, ситуация на внутренних перевозках является стабильной.

"Как это ни странно, несмотря на низкий сезон, загрузка на внутренних рейсах увеличилась. Количество рейсов мы не уменьшаем. Все выполняется по расписанию. Я надеюсь, что так будет и дальше", – сказал он.

Каменчук рассказал, что компания до лета не планирует увеличивать количество международных рейсов.

Руководитель SkyUp Дмитрий Сероухов сообщил, что авиакомпания пока не планирует осуществлять дополнительные рейсы.

"Мы выполняем ту программу, которая была заявлена. Мы выполняем ее без изменений согласно расписанию", – сказал он.

Генеральный директор "Азур Эйр Украина" Карен Антонов также заверил, что компания не видит больших проблем, которые на сегодня могут помешать выполнять рейсы в/из Украины.

"Никаких изменений в плане туристического сезона в такие страны, как Египет и Турция мы не видим. А видим даже где-то увеличение спроса этими маршрутами", – сказал он.

Руководитель Bees Airline Евгений Хайнацкий, в свою очередь, добавил, что авиакомпания была едва ли не единственной, которая вынуждена была вернуть самолеты на временное пребывание во Францию. Но это не отменяет обязательств перед пассажирами – авиакомпания останавливаться не собирается и планирует выполнять рейсы.

"Мы выполняем все рейсы с нашими партнерами – перевозчиками. К сожалению, расписание должно быть изменено, потому что нет свободных самолетов у других авиакомпаний по тому расписанию, по которому наши рейсы планировались. Однако эти изменения незначительны, и мы предупреждаем не день-в-день, а раньше времени. Надо смотреть изменения аэропорта. К сожалению, мы часть рейсов из аэропорта имени Сикорского выполняем из аэропорта "Борисполь" и наоборот", – пояснил он.

По его словам, Министерство инфраструктуры ведет переговоры с авиакомпаниями относительно скорейшего запуска дополнительных рейсов на маршрутах, где иностранные авиакомпании решили отменить рейсы.

Как сообщал УНИАН, также министр инфраструктуры Александр Кубраков на брифинге 21 февраля сообщил, что, несмотря на информационное напряжение из-за возможного полномасштабного вторжения российских войск, Украина сохраняет авиасообщение со всеми ключевыми городами Европы.

Напомним, на фоне заявлений о возможном полномасштабном вторжении России 16 февраля лизингодатели начали требовать от украинских авиаперевозчиков как можно быстрее вернуть самолеты на территорию Европейского Союза.

13 февраля Кабинет министров принял решение о выделении 16,6 млрд грн на обеспечение безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний. Средства будут выделены Министерству инфраструктуры для обеспечения безопасности полетов на территории Украины в период с 14 февраля до урегулирования внешнеполитических угроз путем размещения этих средств на счете условного хранения министерства.