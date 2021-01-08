Звезды устроили соревнования за звание лучшего кулинара и самую вкусную кутью.

Рождественские праздники-лучшее время для отдыха и путешествий по самым живописным местам Украины. Традиционно многие украинцы отправились за зимней сказкой в Карпаты, а именно - в живописный городок Яремче, который часто выбирают для отдыха и украинские звезды.

Именно здесь уже в девятый раз прошел традиционный фестиваль Winter Romantik Fest, организатором которого является Romantik Spa Hotel. В этом году гостями фестиваля стали певцы Арсен Мирзоян и Виктор Павлик, актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк, певицы Вера Кекелия, Тоня Матвиенко и Наталья Бучинская, а также знакомые всем ведущие "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир и Руслан Сеничкин.

Артисты не давали загрустить гостям фестиваля и привлекали их к разнообразным активностям. Так, звезды устроили соревнования за звание лучшего кулинара и самую вкусную кутью. В этом году конкурсанты постарались всех поразить, поэтому кроме традиционных ингредиентов, использовали еще и необычные.

Так, певица Наталия Бучинская, которая разделила первое место и звание автора лучшей кутьи с Ольгой Сумской, приготовила ее с использованием большого количества орехов: грецких, миндаля, фундука. Сумская же добавила к кутье 100 мл рома. Людмила Барбир и Руслан Сеничкин положили в кутью халву и виски. А Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян назвали секретным ингредиентом их рождественского блюда любовь. Однако и более приземленные секреты приготовления певица тоже выдала. По ее словам, очень важно замоченный на ночь мак утром тщательно растереть в глиняной ступке с помощью макогона. Желательно растереть мак до появления белого макового молока – оно придаст особый вкус кутье.

"В нашей семье всегда придерживались традиций и держали пост 6 января, а первым блюдом, пробовали в этот день была именно кутья, рассказывает Людмила Барбир, - основных ингредиентов было три: пшеница, мак и мед. Пшеница символизировала рождение новой жизни и обновление, мак – достаток и хороший урожай, мед – животворность и сладкая жизнь. Считалось – сколько вы добавите меда в кутью, так вам и будет сладко по жизни. В нашей семье было принято, кроме традиционных ингредиентов, добавлять немного халвы и соли. Тогда кутья приобретает особый вкус".

Яркой особенностью фестиваля стал благотворительный аукцион в рамках проекта "Спасем сокровища вместе", который проводится совместно с Ивано-Франковским краеведческим музеем. Его основной целью является сохранение древних икон. В этом году лотами аукциона стали три копии реставрированных произведений сакрального искусства, за которые удалось собрать 60 тысяч гривень. Собранные средства пойдут на дальнейшую реставрацию произведений украинского искусства из фондов музея.

При этом несмотря на всю масштабность фестиваля, организаторы до последнего не были уверены, не помешает ли пандемия проведению действа.

"Это был непростой год, и до последнего момента мы не знали, позволят ли власти праздновать Рождественские праздники, будет ли введен локдаун, - рассказал основатель фестиваля Winter Romantik Fest и владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон. - Но мы надеялись, что нам таки удастся провести мероприятие и все получилось".

Он рассказывает, что в этом году туристический бизнес столкнулся с немалыми трудностями, но они лишь стимулировали лучше приспосабливаться под реалии и искать новые способы привлечь украинских туристов к отдыху в родных Карпатах.

"На протяжении всего 2020-го года мы не побоялись трудностей и ввели немало обновлений в отеле. В частности, предложили нашим клиентам систему питания и обслуживания all inclusive. А также мы наполнили наши бассейны термальной водой. Главный вывод - нужно не бояться вводить новые предложения и улучшать сервис, потому что украинцы уже хотят этого, особенно те, кто был в других странах на отдыхе. Всем отельерам и рестораторам я советую не жалеть средств – расширяться, улучшать сервис, вводить новые услуги и выпускать новые продукты и уверенно двигаться вперед".

Ну, а для гостей фестиваля 2021-й год начался с веселых песен Ольги Сумской и Виталия Борисюка, а также романтичного Арсена Мирзояна, интересных конкурсов и хорошего рождественского стола с традиционными украинскими блюдами. И это без сомнения, дало хороший заряд позитива на несколько месяцев вперед!

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Автор: Ольга Броскова