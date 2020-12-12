Реставрация Андреевской церкви длилась 11 лет. Посетителей ждут с 15 декабря

В Киеве в субботу, 12 декабря, после реставрации официально открыли Андреевскую церковь. Для посетителей ее откроют с 15 декабря.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Каждое воскресенье и на праздники здесь будут проходить богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.

Реставрация Андреевской церкви продолжалась 11 лет. За это время мастера восстановили оригинальный цвет стен, укрепили склон, фундаменты церкви и стилобата. Также проведена реконструкция иконостаса авторства Франческо Бартоломео Растрелли.

Министр культуры Александр Ткаченко на своей странице в Facebook сообщил, что в церкви полностью отреставрирована вся живопись, иконы и иконостас, почищена лепнина и отшлифован пол.

Аутентичный цвет стен XVIII века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи.

В здании также заменены инженерные сети, установлено современное освещение, проведены новые системы отопления и подачи воздуха. Для слабовидящих и детей мастера отлили из гипса отдельные элементы отделки храма, чтобы к ним можно было прикоснуться и почувствовать их форму.

«13 декабря в храме проведут первую церковную службу. Символично, что открытие выпало на 320-летие архитектора», — отметил Ткаченко.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал открытие отреставрированной церкви.

Читайте такжеПосле пяти лет реставрации: Андреевскую церковь откроют для посетителей в этом месяце

«Радуюсь, что этот уникальный памятник архитектуры наконец открывает двери для посетителей после длительной реставрации. Отныне киевляне и гости столицы смогут воочию увидеть ее прекрасную архитектуру и живопись. Уверен, что в следующем году будет еще больше таких приятных поводов для радости, ведь в 2021 году начинаем восстановление большого количества памятников культуры и архитектуры Украины в рамках национальной программы Большая стройка», — сказал глава государства.

Справка УНИАН. Андреевская церковь, построенная в 1747 — 1762 по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрелли в стиле барокко, является памятником архитектуры и монументальной живописи и входит в состав Национального заповедника София Киевская.

Церковь внесена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вскоре Украина будет подавать номинационное досье для включения Андреевской церкви в основной перечень.

18 октября 2018 года решением Верховной Рады Андреевская церковь передана в безвозмездное пользование Вселенскому патриархату.

Другие новости на тему

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: УНИАН