Самые дешевые отели этим летом – в португальском Лиссабоне, а самые дорогие – в нидерландском Амстердаме.

По мере того, как приближается летний туристический сезон, цены на отдых в Европе стремительно идут вверх, а туристам становится все сложнее найти бюджетные варианты.

Как пишет Travel Off Path, растущий спрос со стороны туристов во всем мире привел к тому, что стоимость авиабилетов и проживания в этом году заметно выше, чем обычно. При этом некоторые исследования показывают, что цены выросли более чем на 30%.

Недавнее исследование UK Post Office выявило европейские города с самыми низкими и высокими ценами на отели. Чтобы составить рейтинг, оценивались 3-звездочные отели в центре каждого города на две ночи выходного дня в июне.

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При этом было установлено, что цены в 27 из 35 пунктов назначения, включенных в исследование, выросли более чем на 50%.

5 европейских городов с самыми дешевыми отелями летом 2023

1. Лиссабон (Португалия) – 75 долларов за ночь. Также португальская столица возглавляет список самых выгодных направлений по многим другим показателям. Так, пиво здесь стоит в среднем 2,79 доллара, чашка кофе – 1,67 доллара, ужин из трех блюд и вино на двоих – 48 долларов.

2. Афины (Греция) – 79 долларов за ночь. Также в греческой столице посетители могут рассчитывать на доступные цены на продукты питания. Например, ужин из трех блюд с вином на две персоны стоит 50 долларов. Наш гид по Афинам читайте по ссылке.

3. Вильнюс (Литва) – 79 долларов за ночь. Это отличный вариант для путешественников с ограниченным бюджетом, ведь город также входит в пятерку лучших по самой дешевой еде и самым доступным культурным достопримечательностям. Вход в главный музей города стоит всего 10,60 долларов, а проездной на 48 часов стоит менее 9 долларов. Наш гид по Вильнюсу читайте по ссылке.

4. Краков (Польша) – 80 долларов за ночь. Также туристы могут купить здесь чашку кофе за 3 доллара, бутылку пива за 3,30 доллара и неограниченно пользоваться общественным транспортом в течение 2 дней всего за 8,80 доллара. Вход в главный музей Кракова стоит всего 7 долларов. Наш гид по Кракову читайте по ссылке.

5. Рига (Латвия) – 91 доллар за ночь. При этом чашка кофе в латвийской столице обычно стоит чуть более 3 долларов, а бутылка пива – 5 долларов. Общественный транспорт Риги предлагает недорогие проездные на 2 дня всего за 8,90 долларов.

5 европейских городов с самыми дорогими отелями летом 2023

1. Амстердам (Нидерланды) – 324 доллара за ночь.

2. Венеция (Италия) – 300 долларов за ночь.

3. Дублин (Ирландия) – 277 долларов за ночь.

4. Флоренция (Италия) – 248 долларов за ночь.

5. Белфаст (Северная Ирландия) – 242 доллара за ночь.

Как сообщал УНИАН, ранее работники отелей из личного опыта дали путешественником несколько советов по поводу того, на что стоит обратить внимание и чего стоит избегать, чтобы выбрать хороший отель.

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