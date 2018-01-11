В Америке придумали чемодан, который сам ездит за владельцем (видео)
12:42, 11 января 2018Новости туризма
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Он приспосабливается к скорости человека, а управлять изобретением можно с помощью джойстика.
Американська компанія представила валізу, яка самостійно їздить за власником
Американская компания представила чемодан, который самостоятельно ездит за владельцем.
Как говорится в сюжете ТСН, он приспосабливается к скорости человека, а управлять изобретением можно с помощью джойстика. Чемодан, к тому же, имеет функцию "найди меня", благодаря этому, багаж определяет местонахождение владельца и движется навстречу.
Чемоданы планируют выпустить в трех размерах, а цена будет стартовать от 1 тысячи долларов.
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