В Америке придумали чемодан, который сам ездит за владельцем (видео)

12:42, 11 января 2018
Новости туризма
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Он приспосабливается к скорости человека, а управлять изобретением можно с помощью джойстика.

Американская компания представила чемодан, который самостоятельно ездит за владельцем. 

Как говорится в сюжете ТСН, он приспосабливается к скорости человека, а управлять изобретением можно с помощью джойстика. Чемодан, к тому же, имеет функцию "найди меня", благодаря этому, багаж определяет местонахождение владельца и движется навстречу. 

Чемоданы планируют выпустить в трех размерах, а цена будет стартовать от 1 тысячи долларов.

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Ранее сообщалось, что в Германии выпустили кроссовки со встроенным проездным.

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