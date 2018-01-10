В Германии выпустили кроссовки со встроенным проездным

Управление транспорта Берлина (BVG) в сотрудничестве с Adidas Originals представил новые спортивные кроссовки со встроенным годовым проездным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild. Дизайн обуви содержит элементы обивки сидений в берлинском метро. На язычке кроссовок содержится изображение годового проездного, который начинает действовать с 16 января (старт продаж) и до 31 декабря 2018 года в метро, автобусе, трамвае и на пароме.

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Ограниченный выпуск в количестве 500 пар появится в свободной продаже по 180 евро.

Это делает модель под названием "EQT Support 93 / Berlin" довольно выгодной покупкой, поскольку обычный годовой проездной стоит 728 евро.

В BVG утверждают, что кроссовки станут для Берлина особым событием. Их выпуск приурочен к 90-летию BVG.

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