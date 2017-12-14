Харьковские студенты разработали приложение для планирования путешествий по Европе

Информационная составляющая проекта содержит достопримечательности, кафе, места ночлега и отдыха, сервисы, туристические маршруты с подробным описанием, передает 057.ua.

Читайте такжеGoogle Play составил рейтинг лучших приложений 2017 года Мобильное приложение разработчиков ХПИ «East Trip» - туристический путеводитель по Восточной Европе с возможностью планирования поездки в зависимости от предпочтений и бюджета пользователя, - получило приз на Ярмарке стартапов, которая состоялась в Харькове.

«East Trip» презентовали студенты третьего курса Александр Терновой и первокурсник Иван Белоус под руководством ассистента кафедры физики НТУ «ХПИ» Ксении Минаковой.

«Абитуриент или студент, который приезжает в вуз, сможет заранее спланировать проживание, проезд в соответствии со своим бюджетом, а также ознакомиться с городом, местами расположения учреждений и прочее», - рассказывают разработчики.