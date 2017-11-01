Оплата с помощью смартфона: в Украине запустили платежный сервис Android Pay

Корпорация Google запустила приложение Android Pay, с помощью которого можно рассчитываться за покупки, сообщается на сайте Android.

Приложение уже доступно в Google Play. Отмечается, что платежи через Android Pay можно осуществлять во всем мире – в миллионах магазинов, где принимают бесконтактные платежи и где на кассе є логотип приложения.

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К приложению стоит только включить свои банковские карты. Во время оплаты через Android Pay, номер карты не отправляются в магазин. Вместо карты используется виртуальный счет, поэтому данные остаются в безопасности.

«В случае потери или кражи телефона вы можете воспользоваться Диспетчером устройства Android, чтобы немедленно заблокировать телефон, установить новый пароль или удалить всю личную информацию», - сообщается на сайте.