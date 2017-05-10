Украинский стартап Grammarly привлек рекордные $110 миллионов инвестиций

Украинский стартап Grammarly, который с использованием технологии искусственного интеллекта проверяет текст на грамматические и стилистические ошибки, привлек 110 млн евро инвестиций от американских венчурных фондов, что является рекордом за всю историю финансирования украинских стартапов.

Об сообщается в пресс-релизе Grammarly.

«8 мая 2017 года украинский стартап Grammarly объявляет о привлечении 110 млн долл. инвестиций. Капитал был получен в рамках раунда финансирования, проведенного венчурными инвесторами General Catalyst совместно с IVP и Spark Capital. Это первый украинский стартап, созданный в Киеве, который публично привлек инвестиции в таком объеме», - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраинская ученая получила международную математическую премию

Представители стартапа сообщили, что полученные средства будут направлены на ускорение роста компании.

Согласно сообщению, продукт Grammarly обслуживает более 6,9 млн пользователей.

«Только в апреле этого года Grammarly было предложено более 14 млрд усовершенствований в текстах», - добавили в компании.

Отмечается, что данный продукт является одним из самых популярных расширений в интернет-магазине Chrome Web Store, он насчитывает более 10 млн активных пользователей и имеет рейтинг 4,6 звезды из 5 возможных.

Первая версия Grammarly была создана в Киеве. Штаб-квартира стартапа находится в Сан-Франциско (США). Согласно сообщению, недавно компания открыла свой третий офис в Нью-Йорке.

Стартап основали киевляне Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию Ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA), в Украине инвестированием стартапов на разных стадиях их развития занимаются 17 венчурных фондов, 6 фондов прямых инвестиций и 1 корпоративный фонд. Как правило, фонды готовы инвестировать в развитие проекта от 50 тыс. долл. до десятков миллионов долларов в зависимости от стадии проекта и типа фонда. Значительная часть из них (37%) готовы инвестировать от 100 тыс. до 1 млн долл. 13% фондов готовы вложить в развитие проекта более 10 млн долл.

Объем частных и венчурных инвестиций в украинские компании в 2015 году составил 132 млн долл., что более чем в 3 раза превышает аналогичный показатель 2014 года. Всего в 2015 году было заключено 66 сделок, 48% из которых были заключены с участием международных фондов. Данные за 2016 год ассоциация еще не сообщала.