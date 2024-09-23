Также девушка назвала две европейские страны, где ей понравилось больше всего.

В последние годы соло-путешествия стали чрезвычайно популярны по целому ряду причин – от намеренения людей разобраться в своих мыслях и чувствах до желания планировать свой маршрут, исходя исключительно из своих пожеланий. Впрочем, одним из самых серьезных препятствий на пути одиночных туристов становится вопрос безопасности.

19-летняя туристка из США Ив Ковач, совершившая свою первую соло-поездку в Европу вскоре после того, как ей исполнилось 18-ть, в комментарии MailOnline Travel рассказала, что наименее безопасно она чувствовала себя в Албании.

"Мужчины! Я чувствовал себя добычей. Даже мужья, сидевшие с женами, сломали бы себе шеи, чтобы посмотреть на тебя, идущую по улице", – пожаловалась девушка.

Ив, которая рассказывает о своих приключениях в Instagram по ником @outdoor.eve с аудиторией более 156 тысяч подписчиков, отправилась в трехмесячное одиночное путешествие по 11 странам Европы с одним лишь рюкзаком, желая доказать себе, что "мир не просто огромен, но и добр".

"Я была права", – добавила она. Хотя временами Албания заставляла ее чувствовать себя "мишенью".

"Пока я была там, кто-то трогал мои волосы в супермаркете, и несколько человек меня сфотографировали. Я думаю, что, поскольку я блондинка и невысокая с голубыми глазами, я могу быть мишенью", – отметила Ив.

Также девушка осталась немного разочарована Грецией... из-за постельных клопов, которыми буквально кишел ее хостел: "Я решила проблему, поспала в гамаке и уехала на следующее утро".

А вот безопаснее всего путешественница чувствовала себя в Норвегии.

"Норвегия потрясла меня тем, насколько безопасно я себя чувствовала. Я сняла замки со своей сумки на второй день. Там не было такого радушного приема, как в Италии, но было просто общее чувство безопасности и защищенности", – рассказала девушка.

К слову, именно Италию Ив назвала своей любимой европейской страной: "Мое любимое место в Европе – побережье Амальфи в Италии! Я нашла там отличное гостеприимство, серфинг и сельскохозяйственную работу".

Завершив свои путешествия по Европе, она говорит, что каждая страна чему-то ее научила. Теперь она дает советы по безопасности другим путешественникам.

"Мои меры предосторожности – брать с собой замки для сумок, всегда следить за своими вещами и быть бдительной", – отметила Ив.

Как сообщал УНИАН, ранее популярная TikTok-блогерша monicaroams дала три совета соло-путешественницам, как отпугнуть нежелательных ухажеров.

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