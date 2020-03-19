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Греция будет штрафовать путешественников на €5 тисяч за невыполнение условий карантина

11:56, 19 марта 2020
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Так, греки и другие граждане, которые вернутся в Грецию после вступления в силу временного ограничения на несущественные поездки сроком на 30 дней, должны будут оставаться дома в течение двух недель или подвергнуться штрафу в размере 5000 евро, согласно мер, принятых Генеральным секретариатом гражданской защиты и Управлением гражданской авиации Греции.

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Путешественникам необходимо будет заполнить анкету с указанием адреса, где они проведут последующие 14 дней, а также контактного номера.

Эта информация будет направлена в Информационный центр, созданный Генеральным секретариатом гражданской защиты в Халандреі, где сотрудники будут проводить выборочные телефонные проверки для определения того, соблюдаются путешественники карантина или нет.

Детали плана все еще прорабатываются.

Как сообщал ранее УНИАН, 19 марта в Греции вступает в силу решение о запрете собраний количеством более 10 человек в рамках мероприятий по снижению интенсивности заболевания коронавирусной инфекцией.

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