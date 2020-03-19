Греция будет штрафовать путешественников на €5 тисяч за невыполнение условий карантина
Греция будет штрафовать своих граждан и иностранцев, которые вернутся в страну и не будут соблюдать режим карантина, на сумму 5000 евро.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Так, греки и другие граждане, которые вернутся в Грецию после вступления в силу временного ограничения на несущественные поездки сроком на 30 дней, должны будут оставаться дома в течение двух недель или подвергнуться штрафу в размере 5000 евро, согласно мер, принятых Генеральным секретариатом гражданской защиты и Управлением гражданской авиации Греции.
Читайте такжеГермания закрывает границы из-за коронавируса в Европе
Путешественникам необходимо будет заполнить анкету с указанием адреса, где они проведут последующие 14 дней, а также контактного номера.
Эта информация будет направлена в Информационный центр, созданный Генеральным секретариатом гражданской защиты в Халандреі, где сотрудники будут проводить выборочные телефонные проверки для определения того, соблюдаются путешественники карантина или нет.
Детали плана все еще прорабатываются.
Как сообщал ранее УНИАН, 19 марта в Греции вступает в силу решение о запрете собраний количеством более 10 человек в рамках мероприятий по снижению интенсивности заболевания коронавирусной инфекцией.