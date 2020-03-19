В Греции запретят собрание более 10 человек, а граждан просят не покидать дома

В мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

В четверг в Греции вступает в силу решение о запрете собраний количеством более 10 человек в рамках мероприятий по снижению интенсивности заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Reuters.

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«Перемещение вне дома должно быть ограничено абсолютным минимумом и только для крайних нужд», – заявили чиновники журналистам.

Отмечается, что нарушителей по лимиту собраний будет ждать штраф в размере 1000 евро. В районах страны также действуют передвижные мобильные группы правоохранителей, которые через громкоговорители призывают граждан не покидать дома.

Уже во вторник правительство Греции приказало закрыть все заведения розничной торговли и усилил ограничения въезда-выезда на границах.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.