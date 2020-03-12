Эксперты пояснили, какие права имеют пассажиры в случае отмены поездки из-за коронавируса

По словам представителя одной из крупнейших сети турагентств Украины «Поехали с нами», в настоящее время на туристическом рынке страны в связи с коронавирусом и паникой украинцев вокруг него наблюдается увеличение количества аннулированных поездок или переносов дат вылета по инициативе путешествующих.

Украинский пассажир в случае отмены авиарейса не по своей инициативе, в частности, из-за коронавируса имеет право на полное возмещение стоимости билета или же на предоставление бесплатной услуги переноса даты вылета со стороны авиакомпании.

Об этом УНИАН сообщила представитель одной из крупнейших сети турагентств Украины «Поехали с нами» Светлана Мовчан.

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«Туристы, которые купили билет напрямую у авиакомпании в случае отмены рейса обращаются непосредственно к ней. Если авиаперевозчик рейс не отменяет, а это инициатива пассажира, то последний несет потери. Если же речь о пакетном туре и туроператор (авиакомпания) не предоставляет туристические услуги, то есть сам отменяет рейсы, то он полностью возвращает туристам все средства либо предлагает бесплатно перенести дату вылета, без изменения стоимости», - сообщила Мовчан.

По ее словам, в настоящее время на туристическом рынке страны в связи с коронавирусом и паникой украинцев вокруг него наблюдается увеличение количества аннулированных поездок или переносов дат вылета по инициативе путешествующих, при этом ряд отелей идут навстречу и согласовывают перенос дат проживания туристов.

«Многие боятся лететь, отказываются от поездок, и при этом несут потери, потому что туроператор тоже несет потери и убытки и соответственно штрафует туристов», - отметила Мовчан.

При этом, по ее словам, размер штрафов зависит от даты аннуляции поездки, в частности, если до даты вылета остается больше двух недель, предусмотрены меньшие финансовые потери, а если аннуляция происходит за пару дней до предполагаемой поездки, то турист несет 100% финансовые потери.

Также, представитель турагентства «Поехали с нами» отметила, что есть так называемые страховки туристов от невыезда, при которых лицо имеет право на компенсацию в случае документального подтверждения уважительной причины отмены поездки, в частности, по состоянию здоровья.

«Допустим человека положили на стационар и есть все справки, то он имеет право на компенсацию и в таком случае потери составят около 20-30%, а остальные 70% возмещает страховая, которая рассматривает подобные заявки в течение двух недель, такая практика есть», - сказала представитель турагентства, добавив, что у сети турагентств "Поехали с нами" есть своя страховка от невыезда по любой причине без необходимости предоставления каких либо документов, подтверждающих причину отказа, при которой туристу возмещается 80% от стоимости тура (даже при аннуляции в день вылета), а стоимость такой опции – 5% от цены тура.

Она также добавила, что, несмотря на участившиеся случаи отмены поездок, многие туристы, воспользовавшись ситуацией со вспышкой коронавируса, приобретают туры по достаточно низким ценам, которые упали больше чем на 40-50%.

В свою очередь, генеральный директор Федерации страховых посредников Украины Сергей Иншаков отметил в комментарии УНИАН, что страховые компании, помимо обязательного медицинского страхования для путешествующих за границу, предлагают украинцам страховку на случай отмены рейса.

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«Если по какой-то причине рейс задержался больше чем на три часа, то пассажиру должны компенсировать определенную сумму за каждый час ожидания свыше трех часов. Также страховые компании предлагают пассажирам страховку на случай отмены рейса, помимо медицинского страхования», - сказал Иншаков.

Он также отметил, что украинцы могут самостоятельно по желанию обратиться в страховую компанию и заключить соответствующий договор страхования.

Стоит отметить, что украинские авиакомпании, в частности, крупнейший в стране авиаперевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и SkyUp Airlines ранее заявили, что в случае отмены рейса из-за коронавируса пассажирам будет предоставлена возможность бесплатно изменить дату вылета или возмещена полная стоимость авиабилета.

Как сообщал УНИАН, 10 марта авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщила об отмене ряда авиарейсов в 16 стран мира из-за коронавируса, среди которых Италия, Швейцария, Греция, Германия, Израиль, Испания, Великобритания, Литва, Азербайджан, Турция, Польша, Венгрия, Австрия, Чехия, Финляндия, Дания.

Ранее ряд европейских авиакомпаний заявили о сокращении международной полетной программы в ряд стран из-за распространения коронавируса по всему миру.

Кроме того, украинская авиакомпания SkyUp вслед за европейскими авиаперевозчиками также отменила ряд рейсов в Италию и Израиль из-за коронавируса.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), потери мировых авиакомпаний в сфере пассажирских перевозок в 2020 году с учетом распространения коронавируса COVID-19 могут составить от 63 млрд долларов при сохранении текущей ситуации с заболеванием до 113 млрд долларов в случае дальнейшего распространения вируса.

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