SkyUp отменяет часть рейсов в Италию и Израиль

В SkyUp уверяют, что пассажиры, рейсы которых попадают под ограничения, могут бесплатно изменить дату вылета или обратиться за полным возвратом средств.

Украинский лоукостер SkyUp объявил об изменениях в летной программе в Израиль и Италию из-за распространения коронавируса.

Как сообщается на странице перевозчика в Facebook, соответствующие решения приняты в связи с усилением мер ограничения эпидемии и уменьшением спроса на авиапутешествия.

В частности, начало полетов из Киева в Рим, Бергамо, Пизу и Болонью, и со Львова в Рим и Бергамо перенесено на 1 июня, а из Киева в Бари - на 1 мая.

Читайте такжеВ МАУ рассказали, какие рейсы отменят из-за коронавируса

Выполнение рейсов из Киева и Львова в Неаполь остается без изменений. Старт полетов в Римини и Ламецию Терме, запланирован на 30 мая; старт полетов в Катанию запланирован на 26 мая.

Кроме этого, до 16 апреля отменяется часть рейсов в Израиль.

Так, по маршруту Львов - Тель-Авив - Львов отменены 6 рейсов (19.03, 26.03, 30.03 и 02.04, 06.04, 13.04); Запорожье - Тель-Авив - Запорожье - отменены 5 рейсов (15.03, 22.03, 29.03 и 05.04, 12.04). Рейсы на маршруте Харьков - Тель-Авив - Харьков отменяются полностью.

В SkyUp уверяют, что пассажиры, рейсы которых попадают под ограничения, могут бесплатно изменить дату вылета или обратиться за полным возвратом средств.

Пассажиры рейсов по маршруту Харьков - Тель-Авив - Харьков могут бесплатно поменять билеты на рейсы Запорожье - Тель-Авив или Тель-Авив - Запорожье; или обратиться за возвратом средств.

Как сообщал УНИАН, 10 марта авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщила об отмене ряда авиарейсов в 16 стран мира из-за коронавируса, среди которых Италия, Швейцария, Греция, Германия, Израиль, Испания, Великобритания, Литва, Азербайджан, Турция, Польша, Венгрия, Австрия, Чехия, Финляндия, Дания.

Ранее ряд европейских авиакомпаний заявили о сокращении международной полетной программы в ряд стран из-за распространения китайского коронавируса по всему миру.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), потери мировых авиакомпаний в сфере пассажирских перевозок в 2020 году с учетом распространения коронавируса COVID-19 могут составить от 63 млрд долларов при сохранении текущей ситуации с заболеванием до 113 млрд долларов в случае дальнейшего распространения вируса.