В МАУ рассказали, какие рейсы отменят из-за коронавируса

Пассажиры смогут покинуть территорию Италии на регулярных рейсах МАУ из Рима и Милана.

Крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) внесла изменения в расписание рейсов по ряду направлений в связи с мерами по сдерживанию дальнейшего распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе МАУ, авиаперевозчик принял решение приостановить выполнение рейсов Киев – Венеция в период с 12 марта по 12 апреля.

«Пассажиры смогут покинуть территорию Италии на регулярных рейсах МАУ из Рима и Милана, которые будут выполняться с целью вернуть украинцев на родину. Путешественникам, которым нужно будет переехать из Венеции в Рим или другой город для вылета в Украину, необходимо скачать и заполнить специальную декларацию», - отмечается в сообщении.

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Кроме того, МАУ откорректировала расписание полетов из городов Украины в Тель-Авив в связи с новыми правилам въезда в Израиль.

В частности, на период 12 марта – 8 апреля авиакомпания отменила рейсы Одесса – Тель-Авив (кроме 18 и 25 марта) и Днепр – Тель-Авив, а также рейсы Харьков – Тель-Авив с 15 марта по 8 апреля.

Уточняется, что рейсы Киев – Тель-Авив будут выполняться дважды в день, а пассажирам рейсов Днепр – Тель-Авив будет предложен альтернативный вариант перелета через Киев на ближайший рейс.

Также сообщается, что выполнение прямых рейсов Киев – Измир (Турция) будет временно остановлено до 22 мая.

В частности, пассажирам рейсов в/из Измира будут предложены варианты путешествия с пересадкой в Стамбуле. В связи с пониженным спросом до 1 апреля прямые рейсы между Одессой и Стамбулом выполняться не будут.

Также в пресс-службе уточнили, что с 13 марта по 7 апреля МАУ будет выполнять по одному рейсу в день между Киевом и Лондоном.

Кроме того, МАУ откорректировала свою программу внутренних рейсов. В частности, до 8 апреля будут отменены вторые частоты (вторые рейсы в сутки) на маршрутах между Киевом и Херсоном, Черновцами, Ивано-Франковском, Львовом и Запорожье.

В авиакомпании обещают связаться с каждым пассажиром отмененных рейсов, оставившим свои прямые контактные данные при бронировании билетов.

«Ввиду существенно снизившегося спроса многие авиакомпании мира сократили частотность полетов или вовсе приостановили воздушное сообщение с рядом стран. МАУ – не исключение. Мы остро чувствуем возрастающие опасения пассажиров, связанные с путешествиями в охваченные вирусом регионы. Потому мы корректируем свое расписание таким образом, чтоб наиболее полно удовлетворять спрос на авиаперевозки и при этом обеспечивать безопасность наших пассажиров и экипажей», - отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

Также сообщается, что с целью обеспечения максимально безопасных условий перелетов, авиакомпания МАУ внедрила процедуру полной дезинфекции всех воздушных судов, прибывающих из городов Италии, до снижения эпидемиологического уровня.

Также авиакомпания будет оперативно информировать о любых дальнейших изменениях в расписании.

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Как сообщал УНИАН, 10 марта авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщила об отмене ряда авиарейсов в 16 стран мира из-за коронавируса, среди которых Италия, Швейцария, Греция, Германия, Израиль, Испания, Великобритания, Литва, Азербайджан, Турция, Польша, Венгрия, Австрия, Чехия, Финляндия, Дания.

Ранее ряд европейских авиакомпаний заявили о сокращении международной полетной программы в ряд стран из-за распространения китайского коронавируса по всему миру.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), потери мировых авиакомпаний в сфере пассажирских перевозок в 2020 году с учетом распространения коронавируса COVID-19 могут составить от 63 млрд долларов при сохранении текущей ситуации с заболеванием до 113 млрд долларов в случае дальнейшего распространения вируса.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

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