Решение принято с целью побудить людей отказаться от автомобилей, что разгрузит дороги.

В Люксембурге отменили плату за проезд в общественном транспорте.

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В стране с сегодняшнего дня весь общественный транспорт - железные дороги (за исключением проезда в первом классе), автобусы (кроме ряда ночных рейсов) и трамваи - стал бесплатным, сообщает "Немецкая волна".

Как пояснили в Министерстве устойчивого развития Великого Герцогства, в который входит департамент транспорта, решение об отмене платы за проезд раньше принимали только отдельные города.

По замыслу властей, этот шаг призван побудить людей отказаться от автомобилей, разгрузит дороги. Ежедневно около 200 тыс. человек из Германии, Франции и Бельгии ездят на работу в Люксембург.

На обеспечение бесплатного проезда ежегодно властям необходимо будет 41 млн евро. Покрывать эти расходы будут за счет налоговых сборов.

Площадь Великого Герцогства Люксембург составляет 2 тыс. 590 кв км. Население страны составляет 607 тыс. человек.