Проезд в общественном транспорте Люксембурга с 1 марта станет бесплатным

В марте 2020 года Люксембург станет первой страной в мире, в которой весь общественный транспорт будет бесплатным. Экспериментируют с этим и в Германии. Цель - заставить людей пересесть с авто на автобус, трамвай и метро.

В Люксембурге с 1 марта 2020 года введут бесплатный проезд в общественном транспорте по всей стране. Таким образом, вторая самая маленькая страна Евросоюза станет первым в мире государством, где не нужно будет покупать билет, чтобы прокатиться на поезде, автобусе или трамвае. Платным останется только проезд на местах первого класса поездов. Пункты продажи билетов будут закрыты, нынешние контролеры получат новые функции.

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Таким образом правительство страны во главе с премьером-либералом Ксавье Беттелем пытается существенно изменить транспортную ситуацию в стране, которая буквально трещит по швам, пишет “Немецкая волна”. До 600 тысяч собственного населения, которое проживает на около двух с половиной тысячах квадратных километров, прилагаются около 200 тысяч людей, которые ежедневно ездят на работу в Люксембург из соседних Германии, Франции и Бельгии. Утром и вечером вся страна стоит в огромных пробках.

Годовые государственные инвестиции в транспортную сферу должны возрасти до 806 миллионов евро в 2021 году - еще 2018-го этот показатель составил 501 миллион. В столице страны Люксембурге активно развивается современная трамвайная сеть, для гостевых работников из соседних стран строятся большие парковки у железнодорожных станций и въезде в город - к 2025 году таких паркомест должно стать вдвое больше, чем было в прошлом году.

Одиночные эксперименты с бесплатным проездом в общественном транспорте постепенно появляются и в Германии, правда, пока лишь на уровне отдельных городов и регионов.

Одна из главных целей введения бесплатного проезда в общественном транспорте и в Германии, и в Люксембурге, и в других странах Европы - это уменьшение вредных выбросов в атмосферу. 2018 года Еврокомиссия подала в Европейский Суд сразу на несколько стран ЕС, среди которых и Германия, и Люксембург, за то, что во многих городах предельное содержание двуокиси азота превышается в разы, а страны, мол, никоим образом не наказывают за это главных виновников - транспорт. По данным Еврокомиссии, по всему ЕС ежегодно умирает 400 тысяч человек через влияние вредных выхлопных газов.

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