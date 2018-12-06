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Люксембург первым в мире отменит плату за проезд в общественном транспорте

12:35, 06 декабря 2018
Новости туризма
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Проезд в трамваях и автобусах Люксембурга будет бесплатным / wikipedia.org

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Как сообщает The Guardian, в соответствии с планами переизбранного коалиционного правительства, плата за проезд в поездах, трамваях и автобусах будет полностью отменена уже следующим летом.

Отмечается, что в столице государства проживают около 110 тысяч человек, но еще 400 тысяч человек ездят в город на работу. Ситуация с загруженностью дорог в Люксембурге является одной из худших в мире.

Хотя в стране живет около 600 тысяч человек, около 200 тысяч жителей соседних стран ежедневно едут в Люксембург на работу.

Кроме того, правительство Люксембугра рассматривает возможность легализации каннабиса и введения в стране двух новых государственных праздников.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» расширяет сеть маршрутов в Европу

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Теги: #туризм#проезд#Люксембург