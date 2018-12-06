Люксембург первым в мире отменит плату за проезд в общественном транспорте
Люксембург должен стать первой страной в мире, в которой полностью отменят плату за проезд в общественном транспорте.
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Как сообщает The Guardian, в соответствии с планами переизбранного коалиционного правительства, плата за проезд в поездах, трамваях и автобусах будет полностью отменена уже следующим летом.
Отмечается, что в столице государства проживают около 110 тысяч человек, но еще 400 тысяч человек ездят в город на работу. Ситуация с загруженностью дорог в Люксембурге является одной из худших в мире.
Хотя в стране живет около 600 тысяч человек, около 200 тысяч жителей соседних стран ежедневно едут в Люксембург на работу.
Кроме того, правительство Люксембугра рассматривает возможность легализации каннабиса и введения в стране двух новых государственных праздников.
Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» расширяет сеть маршрутов в Европу.