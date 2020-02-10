В Одессе стало еще больше туристов: за год город посетило более 3 миллионов человек

Наибольшее количество туристов прибывают в Одессу из Турции, Израиля, России, Филиппин и Молдовы.

В январе-декабре 2019 года по сравнению с 2018 годом туристический поток в Одессу увеличился на 3% - до 3,3 млн человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в мэрии заявила директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова, уточнив, что из 3,3 млн туристов 45% - иностранцы.

По данным Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины составлен ТОП-15 стран, граждане которых чаще всего посещали город. Это - Турция, Израиль, Россия, Филиппины, Молдова, США, Польша, Германия, Китай, Грузия, Индия, Азербайджан, Беларусь, Литва, а также Сирия.

Как отметила Маркова, на четвертом месте филиппинцы, в частности, моряки, которые приезжают в Одессу на смену экипажу.

«Таким образом, мы видим, в какой степени бизнес влияет на пересечение границы представителей различных стран», - сказал Маркова.

По данным, полученным у пограничников, 52% туристов попали в Одессу железнодорожным транспортом, 27% - воздушным, 5% - морем, 16% - другим (наземным) транспортом. При этом, количество туристов-иностранцев, прибывших авиатранспортом, в 2019 году увеличилось в два раза.

При этом Маркова акцентировала, что город также посещают туристы, которые пересекают границу не в Одесском регионе, а, например, в столичных аэропортах, или по автомагистралям в других регионах страны. Такие туристы представленным чиновницей отчетом не учтены.

Маркова пояснила, что учет гостей города осложняется тем, что представители бизнеса не предоставляют мэрии официальную информацию.

«Некоторые отели идут нам навстречу. Но обращаю внимание на то, что у нас, к сожалению, только 40% туристов размещаются в объектах временного размещения, которые могут нам дать объективную информацию. Мы не можем повлиять на некоторые хостелы…», - акцентировала директор департамента.

Также мэрия не может получить информацию от других владельцев ряда частных объектов размещения. Поэтому чиновникам приходится получать информацию, например, покупая ее за бюджетные средства у мобильных операторов.

Маркова также попросила руководство города наложить запрет на выступление в центре города уличных музыкантов и работу «непонятных аттракционов», так как это, по ее словам, вредит имиджу города.

Также она обратила внимание на то, что ряд ресторанов обслуживают клиентов по разным меню: иностранцам предлагают услуги по значительно завышенным ценам.

«Это недопустимая ситуация», - подчеркнула Маркова, предложив составить своего рода черный список недобросовестных предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году по сравнению с 2017 годом туристический поток в Одессу увеличился на 28% - до 3,2 млн человек.