Тайвань вводит полный запрет на въезд туристов из Китая из-за вспышки коронавируса

Также органы здравоохранения Тайваня запретили круизным лайнерам заходить в порты острова.

В Тайване приняли решение ввести полный запрет на въезд туристов с материкового Китая из-за угрозы распространения коронавируса.

О соответствующем решении объявил Эпидемиологический командный центр Тайваня, пишет Bangkok Post.

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Кроме того, с пятницы вводится запрет на въезд иностранцев, которые недавно посещали Гонконг и Макао.

В то же время иностранцам со статусом резидентов Тайваня въезд разрешен.

Сообщается, что тайваньцы, которые побывали в Китае, Гонконге или Макао, должны провести на домашнем карантине 14 дней.

Также введены ограничения на продажу медицинских масок. Разрешается продажа до двух масок на человека в течение недели. При этом покупатель должен предъявлять свою медицинскую страховку.

Кроме того власти китайского Тайваня запретили международным круизным кораблям останавливаться в островных портах из-за растущей угрозы вспышки коронавируса.

На данный момент Тайвань сообщил об 11 случаях заражения новым типом коронавируса.

По последним данным в Китае от пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа, погибли уже 565 человек. Всего зафиксировано 28 018 случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение китайского коронавируса не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о пандемии.

Также в ВОЗ отметили, что пока не существует проверенных эффективных средств лечения коронавируса.