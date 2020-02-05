Украинцам разрешили вдвое дольше находиться в Аргентине и Монголии без виз

Украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз.

Кабинет министров утвердил два протокола с правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран вдвое.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале по результатам заседания правительства.

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"Отныне украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз. Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран вдвое", - отметил он.

Ранее гражданам Украины разрешалось путешествовать по этим странам без виз 90 дней в течение одного года.

Напомним, в ноябре посольство Украины в США сообщило о подписании Соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Маршалловым островам.

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