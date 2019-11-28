Украина подписала безвиз с островным государством
04:11, 28 ноября 2019Новости туризма
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Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима.
Документ подписали Временный поверенный в делах Украины в США Андрей Яневский и Посол Маршалловых островов в США Джеральд Закиос / фото facebook.com/ukr.embassy.usa/
Посольство Украины в США сообщило о подписании Соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Маршалловыми островами.
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«Отныне, украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов. Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур», — заявили в посольстве.
Маршалловы острова находятся в Тихом океане между Багамами и Филиппинами и входят в ассоциацию со США.
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